Home Betriebssystem macOS Monterey 12.5 Beta 2 für developer ist auch da

macOS Monterey 12.5 Beta 2 für developer ist auch da

Apple hat heute Abend auch macOS Monterey 12.5 in einer zweiten Beta an die Entwickler verteilt. Auch diese neue Beta folgt knapp zwei Wochen auf die Verteilung der initialen Testversion des kommenden Updates. Mit größeren Funktionsergänzungen ist mit diesem Update nicht zu rechnen, das in seiner finalen Version wohl in einigen Wochen an die Allgemeinheit verteilt werden wird.

Apple hat am heutigen Dienstag Abend neben iOS 15.6 und iPadOS 15.6 Beta 2 auch macOS Monterey 12.5 Beta 2 an die registrierten Entwickler verteilt. Die neue Beta folgt zwei Wochen auf die Initiale Fassung dieses kommenden Updates.

Die Installation von macOS Monterey 12.5 Beta 2 kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich Software-Update angestoßen werden.

Update kommt in einigen Wochen für alle Nutzer

Das Update auf macOS Monterey 12.5 wird wohl keine relevanten Neuerungen oder Änderungen mit sich bringen, viel mehr adressiert Apple mit der Aktualisierung erneut die Verbesserung der allgemeinen Stabilität, Sicherheit und Performance von macOS Monterey und hier herrscht auch knapp ein Jahr nach dem Release leider noch immer Bedarf.

Unterdessen wird Apple am kommenden Montag die erste Beta von macOS 13 an die Entwickler geben, auch hier ist noch weitgehend unbekannt, welche Änderungen die kommende Hauptversion mit sich bringen wird.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!