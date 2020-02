macOS Catalina 10.15.4 Beta 2 für Entwickler ist verfügbar

Apple hat heute Abend auch macOS Catalina 10.15.4 Beta 2 für Entwickler bereitgestellt. Die nächste Aktualisierung für macOS bringt unter anderem die von iOS bekannten Kommunikationslimits für Kinder sowie den Support für universelle Käufe.

Neben dem gerade vorgelegten iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 2 hat Apple heute Abend auch macOS Catalina 10.15.4 in einer zweiten Testversion für Entwickler bereitgestellt. Die aktualisierte Beta kann ab sofort von allen registrierten Entwicklern geladen und installiert werden.

macOS Catalina 10.15.4 Beta 2 folgt eine Woche auf die Freitabe der ersten Beta. Vor zwei Wochen hatte Apple macOS Catalina 10.15.3 mit einigen hilfreichen Fehlerbeseitigungen für alle Nutzer veröffentlicht.

macOS Catalina 10.15.4 bringt Screentime-Limits und universelle Käufe

Apple wird mit macOS Catalina 10.15.4 die Kommunikationslimits für Kinder auch am Mac einführen, diese zur Bildschirmzeit gehörende Funktion war zuvor mit einigen Anlaufschwierigkeiten bereits am iPhone eingeführt worden. Zudem ergaben sich in der ersten Beta von macOS Catalina 10.15.4 interessante Hinweise darauf, dass Apple in der Zukunft Prozessoren von AMD im Mac unterstützen könnte, Apfelpage.de berichtete.

Ferner werden die universellen Käufe am Mac ab macOS Catalina 10.15.4 unterstützt. Welche Neuerungen die neue Beta von macOS Catalina 10.15.4 bringt, ist noch nicht bekannt.

Habt ihr Beobachtungen zur neuen Beta zu notieren?

