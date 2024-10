Home Mac Kompatibel mit USB 4: Auch neue MacBook Pros wohl mit Thunderbolt 5

Apples neue MacBook Pro-Modelle, die wohl noch diese Woche vorgestellt werden dürften, werden wahrscheinlich auch mit Thunderbolt 5 kommen. Diese neueste Version des Standards bietet drastisch höhere Datenraten für angeschlossene Geräte und Displays. Der neue Mac mini ist Apples erster Mac, der Thunderbolt 5 unterstützt.

Apple hat mit dem neuen Mac mini, der heute vorgestellt wurde, hier lest ihr alle wissenswerten Fakten, erstmals an einem Mac den Thunderbolt 5-Standard unterstützt. Der schaufelt Daten mit 80 Gbit/s in beiden Richtungen durch die Leitung, mit Bandwidth Boost können es sogar bis zu 120 GBit/s sein, damit verdreifacht sich der Durchsatz im Vergleich zum Vorgänger Thunderbolt 4.

Neue MacBooks dürften schnellere Ports bekommen

Nachdem nun der Mac mini mit der aktuelleren Form des Standards ausgestattet wird, wenn auch nur in der M4 Pro-Version, ist es mehr als wahrscheinlich, dass Apple auch den neuen MacBook Pro 14 und 16 Zoll-Modellen diese Aktualisierung spendieren wird. Die kommen bislang nur mit dem Vorgänger.

Thunderbolt 5 ist auch voll kompatibel zum allgemeineren USB 4-Standard. Es werden auch Protokolle wie wie PCIe 4.0 für eine beschleunigte Zugriffsgeschwindigkeit auf angeschlossenes Zubehör oder natives DisplayPort 2.1 via USB-C unterstützt.

Neue MacBook Pro-Modelle werden ebenfalls noch in dieser Woche erwartet. Die aktualisierten Versionen mit dem M4 / M4 Pro / M4 Max dürften in den kommenden Tagen wiederum im Rahmen einer Pressemitteilung vorgestellt werden.

