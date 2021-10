Home Deals iTunes Movie Mittwoch: „Embattled – Der Kampf ihres Lebens“ für 1,99 Euro

iTunes Movie Mittwoch: „Embattled – Der Kampf ihres Lebens“ für 1,99 Euro

Es gibt nur wenige Dinge, die über tausende von Jahren Bestand haben: Die Sonne geht morgens auf und abends wieder unter und Söhne wollen sich irgendwann von ihren Vätern distanzieren und sich unabhängig machen. Damit kommen wir auch zum heutigen iTunes Movie Mittwoch.

Cash (Stephen Dorff) kanalisiert seine Wut auf den gewalttätigen Vater in MMA-Kämpfen und bringt es bis zum Weltmeistertitel. Er schwelgt in Reichtum, Beliebtheit und Weltruhm, doch als sein zweiter Sohn Quinn (Colin McKenna) mit dem Williams-Syndrom geboren wird, nimmt er Reißaus, anstatt zu bleiben und zu kämpfen. So wird sein älterer Sohn Jett (Darren Mann) zum liebevollen Betreuer des kleinen Bruders, während Cash weiter dem großen Geld nachjagt. Als Jett eines Tages beschließt, ebenfalls in den Kampfsport einzusteigen, holt Cash die Vergangenheit ein. Der Weg des Jungen führt unausweichlich zum Duell mit dem Vater, und bald stehen die beiden sich in einem Kampf gegenüber, den keiner von ihnen gewinnen kann — ganz gleich, wie er ausgeht.

Konditionen

Nur am heutigen Mittwoch lässt sich der Film zum reduzierten Preis von 1,99 Euro ausleihen. Nach der Leihe habt ihr anschließend 30 Tage Zeit, euch den Film anzuschauen. Einmal angefangen, muss der Film innerhalb von 48 Stunden zu Ende geschaut werden. Abschließend wird der Film automatisch wieder aus eurer Bibliothek entfernt.

