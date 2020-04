iTunes bietet wieder reduzierte Filme für 3,99€ an

Nachdem es bereits letzte Woche einen Schwung reduzierter Filme bei iTunes gab, legt Apple heute nach. Das ist auch gut so, schließlich besteht das Kontaktverbot noch bis einschließlich Ostern, da ist jede Abwechslung willkommen.

Überwiegend reduzierte Filme von Time Warner

Vorneweg sei gesagt, dass die Liste nicht ganz so üppig ist wie in der vergangenen Woche. Dafür ist jeder diese Filme aber in 4K, Dolby Vision und größtenteils mit einer Dolby Atmos Tonspur ausgestattet:

Eine kleine aber feine Auswahl. Wenn ich eine persönliche Empfehlung aussprechen darf, wäre es der Film Sully. Dieser handelt von der legendären Landung im Hudson River, durch die der damalige Flugkapitän Sully jeden Passagier sowie alle Crewmitglieder retten konnte. Tom Hanks mit einer weiteren Glanzleistung.

