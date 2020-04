iPhones werden immer länger benutzt: Wie lang besitzt ihr euer aktuelles Gerät?

Smartphones werden immer länger von ihren Besitzern benutzt. Was gut für die Umwelt ist, ist schlecht für Umsatz und Absatz. Auch Apple ist davon betroffen, wenn auch iPhone-Nutzer noch vergleichsweise oft zu einem neuen Modell greifen. Aus diesem Grund ist nun auch das iPhone 11 zum beliebtesten iPhone geworden.

Aus Sicht von Nachhaltigkeitsaktivisten ist diese Entwicklung ohne Frage ein Grund zur Freude: Nutzer verwenden ihr Smartphone immer länger, das zeigt eine aktuelle Einschätzung des Marktforschers CIRP.

Auch ein iPhone wird im Schnitt immer länger von seinem Besitzer verwendet. Dieser Trend hat sich in den letzten Jahren verstetigt und beschleunigt, so Mike Levin von CIRP in einer Mitteilung des Unternehmens. Aktuell verwenden rund 28% der iPhone-Nutzer in den USA ihr Gerät drei Jahre oder länger. Zum Vergleich: Im ersten Quartal 2016 nutzten nur rund 12% ihr Gerät für einen solchen Zeitraum.

iPhone 11 ist jetzt das beliebteste Modell

Premium-Marken wie das iPhone leiden unter diesem Trend, da die Gewinne hier durch den hohen Preis erzielt werden. Eine gute Nachricht für Apple gibt es aber doch: Noch immer kauft sich ein hoher einstelliger Prozentteil der Käufer jedes Jahr das neue Modell.

Zuletzt wurde das iPhone 11 zum beliebtesten iPhone, was kaum überrascht, da der Preis recht erschwinglich ist. Im ersten Quartal 2020 kam das iPhone 11 in den USA auf einen Anteil an den iPhone-Verkäufen von rund 37%. Insgesamt hat das aktuelle Lineup der iPhone 11-Familie aus dem vergangenen Herbst einen Anteil von rund 66% an den iPhone-Verkäufen in den USA. Im letzten Jahr war noch das nach einigen Nachbesserungen ebenfalls recht günstige iPhone XR das populärste iPhone.

Wie lange habt ihr euer aktuelles iPhone bereits in Benutzung?

