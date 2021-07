Home Apple iPhone und iPad brechen erneut Rekorde: Apple-Aktie mit Luft nach oben

Apple hat nach Einschätzung von Beobachtern ein Rekordquartal abgeschlossen: iPhone, iPad und Mac verkauften sich hervorragend, sodass mit einem neuerlichen Umsatzhoch zu rechnen ist.

Apple wird Ende Juli seine Quartalszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Im Vorfeld der Bilanz bringen sich aktuell Analysten in Stellung und geben ihre Einschätzungen zur Performance des Unternehmens ab, unter ihnen Katy Huberty. Sie beobachtet Apple für die Bank Morgan Stanley und ist auch stets in den Conference Calls mit Tim Cook zu hören. Sie geht in einer aktuellen Notiz davon aus, dass Apple in diesem Quartal rund 6% mehr iPhones als im Vorjahreszeitraum ausgeliefert haben wird, was rund 44 Millionen ausgelieferten Einheiten weltweit entsprechen würde.

Die iPad-Verkäufe werden laut Morgan Stanley um rund 28% im Vergleich zum Vorjahr zugelegt haben, das entspräche rund 17,6 Millionen weltweit ausgelieferten Einheiten.

Die Mac-Verkäufe wachsen etwas schwächer als zuvor erwartet, dennoch wird auch hier mit Zuwächsen gerechnet: Rund 9% mehr Geräte als im Vorjahr wird Apple zuletzt geschätzt verkauft haben.

Analysten erhöhen das Kursziel

Auch der App Store läuft, aller derzeit gegen das Geschäftsmodell unternommenen Untersuchungen zumindest für den Moment noch ungeachtet, nach wie vor glänzend: Rund 16,7 Milliarden Dollar könnte Apple in diesem Quartal mit dem App Store erlöst haben, eine Steigerung um gut 27%. Insgesamt könnte diese Performance einen Umsatz von rund 74,7 Milliarden Dollar bedeuten, was ein immenses Plus von rund 25% im Vergleich zum Vorjahr und noch etwas besser als frühere Schätzungen wäre. Die Marge würde bei knapp 42% liegen.

Ende August werde Apple wohl mit dem Bau des iPhone 13 beginnen, für das kommende Quartal rechnet Katy Huberty mit einem Umsatz von 83,2 Milliarden Dollar, in der Hauptsache getrieben von einem erwarteten Wachstum der iPhone-Verkäufe von 55%.

Rund 90 Millionen Einheiten des iPhone 13 wird Apple der Einschätzung der Analystin nach bis Ende des Jahres ausliefern, ein Plus von 18% im Vergleich zu 2020. In der zweiten Jahreshälfte werde Apple über alle iPhone-Modelle hinweg geschätzt rund 139 Millionen Geräte ausliefern. 238,5 Millionen iPhones wird Apple wohl über das gesamte Jahr hinweg verkauft haben.

Vor diesem Hintergrund hebt Morgan Stanley das Kursziel für die Apple-Aktie erneut an und setzt es nun auf 166 Dollar fest. Die Papiere waren in den letzten Wochen nach einer längeren ruhigeren Phase wieder deutlich hoch gelaufen.

