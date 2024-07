Home Gerüchte iPhone SE 4: Panels von BOE mit LG als Backup

Für das iPhone SE 4 wird Apple wohl auf Displays von LG Display als Rückversicherung setzen. Der südkoreanische Zulieferer soll offenbar der zweite Lieferant von OLED-Panels für das neue iPhone SE sein. Als primärer Zulieferer wird anscheinend BOE fungieren.

Apple wird beim kommenden iPhone SE 4 wohl auf Displays von BOE setzen, der größte chinesische Displayhersteller soll der Hauptlieferant für die Panels des kommenden iPhone SE-Modells werden, berichten südkoreanische Medien.

Häufig Probleme mit BO’E

BOE ist schon länger in Apples Lieferkette präsent, doch mit dem Unternehmen hatte Apple häufiger auch substanzielle Probleme. Oft konnte BOE die Qualitätsanforderungen von Apple nicht einhalten, in einem Fall veränderte das Unternehmen eigenmächtig die Konstruktion, um eigene Unzulänglichkeiten in der Fertigung zu kompensieren. Das fiel jedoch auf und BOE verlor für einige Zeit Aufträge von Apple.

LG Display fungiert als Backup

Daher wird Apple für das kommende iPhone SE 4 auch nicht ausnahmslos auf BOE setzen, heißt es weiter. LG Display wird als zweiter Zulieferer fungieren, wohl auch mit der Möglichkeit, im Bedarfsfall Kontingente zu übernehmen.

Das iPhone SE 4 wird dem Vernehmen nach eine Art iPhone 14 Lite, es soll mit einem gut sechs Zoll messenden Display und Face ID kommen. Darüber hinaus plane Apple USB-C und ein OLED-Display. Wie vor kurzem erstmals prognostiziert wurde, wird Apple in diesem Modell auch erstmals sein selbst entwickeltes 5G-Modem zum Einsatz bringen. Ob sich das bestätigen wird, ist indes noch nicht klar.

Dem Vernehmen nach wird die Massenfertigung des iPhone SE 4 im Oktober beginnen, ein Marktstart könnte dann im Frühjahr kommenden Jahres beginnen.

