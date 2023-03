Home Apple iPhone-Modem von Apple: Fertiger konkurrieren schon um Aufträge

iPhone-Modem von Apple: Fertiger konkurrieren schon um Aufträge

Apple wird in einigen Jahren mutmaßlich sein eigenes Modem einführen. Schon jetzt läuft in der Branche der Wettlauf um mögliche Fertigungsaufträge von Apple, wie es jetzt heißt. Die Endfertigung wird wohl wieder bei TSMC erfolgen.

Apple arbeitet aktuell fleißig an der Fertigstellung seines eigenen Modems. Dieses 5G-Modem soll die Chips von Qualcomm ablösen, die Apple seit Einführung des iPhone 12 nutzt. Die Endfertigung wird wohl abermals von TSMC durchgeführt werden, wo Apple auch seine Chips der A- und M-Serie fertigen lässt, doch das Packaging, die Vormontage der Chips, erfolgt bei anderen Fertigern. Aktuell konkurrieren die beiden asiatischen Fertiger ASE Technology und Amkor Technology um Aufträge für das Packaging der Apple-Modems, berichtet die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes zuletzt unter Berufung auf Industriequellen.

Einführung des Apple-Modems wohl im Jahr 2024

Apple wird das erste iPhone mit einem Modem aus eigener Fertigung wohl in einem kommenden iPhone SE einsetzen, prognostizierte ausgerechnet Qualcomm zuletzt, Apfelpage.de berichtete. Es soll im März 2024 erscheinen, dieses Modem unterstütze allerdings noch kein mmWave, wie es weiter heißt. Apple werde in der Zwischenzeit das iPhone 15 noch mit dem X70 von Qualcomm ausstatten, das X75 wird es wohl nicht mehr in das kommende iPhone-Flaggschiff schaffen. Apple hat es bei der Entwicklung seines eigenen Modems mit zahlreichen Herausforderungen zu tun, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten. Unter anderem kam zuletzt noch die Notwendikgeit hinzu, die Unterstützung für die Satellitenkommunikation in den neuen Chip zu integrieren.

