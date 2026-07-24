Analyse: Kommt noch 2026 jedes vierte Fold von Apple?

Apple wird schon bald sein erstes faltbares iPhone auf den Markt bringen. Das iPhone Ultra könnte einer neuen Analyse nach sofort zum Verkaufsschlager werden. Demnach soll noch 2026 jedes vierte Falt-Smartphone von Apple kommen.

Die Zahl überrascht, nimmt man an, dass Apple das iPhone Ultra frühestens im September auf den Markt bringt. Im letzten Quartal soll sich das faltbare iPhone aber so gut verkaufen, dass 25 Prozent aller 2026 ausgelieferten Falter auf den Namen iPhone Ultra hören.

Apple könnte Foldable-Markt aufmischen

Die Zahlen gehen aus einem aktuellen Bericht von Counterpoint Research hervor. Logischerweise verlieren alle anderen Hersteller dann Marktanteile, wenn Apple damit beginnt, sein iPhone Ultra zu verkaufen.

An der Spitze bliebe demnach Samsung mit 32 Prozent (2025: 40 Prozent). Danach kommt laut Analyse Apple mit 25 Prozent, knapp vor Huawei mit 24 Prozent (2025: 30 Prozent). Die restlichen Verkäufe teilen Motorola (acht Prozent), Honor (drei Prozent) und Andere (acht Prozent) unter sich auf.

Damit würde das iPhone Ultra trotz vermeintlich hohem Einstiegspreis auf Anhieb zum Erfolg werden. Alle Gerüchte zu den Spezifikationen haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.