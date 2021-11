Home Apple iPhone kaputt: iPhone XR von Apple als Leihgerät während Reparatur

Apple wird Kunden, die auf eine iPhone-Reparatur warten, in Zukunft ein etwas moderneres Leih-iPhone zur Verfügung stellen, zumindest in manchen Fällen. Bis jetzt erhielten Kunden bei besonders langwierigen Reparaturen zumeist ein iPhone 8 gestellt. In Zukunft wird daraus wohl ein iPhone XR.

Wenn ein iPhone von Apple repariert werden muss, erhalten Kunden zumeist ein Austauschgerät von Apple gestellt. Hier griff Apple in der Vergangenheit oft auf ein iPhone 8 zurück. Das bedeutet für die Kunden allerdings: 4,7 Zoll-Display, Home-Button und ein recht altmodisches Design inklusive des etwas betagteren A11 Bionic-Prozessors.

Hier wird sich wohl in nächster Zeit etwas ändern: Apple wird den Kunden in Zukunft ein iPhone XR leihweise zur Verfügung stellen, das geht aus einer internen Notiz hervor, die Apple an seine Mitarbeiter der Apple Retail Stores sowie Apples Autorisierten Service Providern verschickt hat. Das iPhone XR bietet zumindest ein 6,1 Zoll messendes Display, kommt mit Face ID und ist mit dem A12 Bionic ausgestattet.

Das Leihgerät wird nur für lange Reparaturen gestellt

Apple wird ein Leihgerät allerdings nur dann stellen, sofern dem Kunden sein eigenes iPhone nicht innerhalb von 14 Tagen zurückgegeben werden kann. Die neue Regelung zur leihweisen Stellung des iPhone XR wird laut des von MacRumors eingesehenen Memos ab dieser Woche angewendet.

Sie kommt zunächst in den USA und einigen ausgewählten Ländern und Regionen zur Anwendung, ob Deutschland dabei ist, wird sich noch zeigen.

