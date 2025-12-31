Home » iPhone » iPhone 17 Pro rauscht beim Laden: Seid ihr betroffen?
iPhone 17 Pro (Max)

31. Dezember 2025

Fabian Schwarzenbach

iPhone 17 Pro rauscht beim Laden: Seid ihr betroffen?

Kurz vor Jahresende machen Berichte die Runde, wonach die aktuellen iPhones der Pro-Linie beim Laden ungewöhnliche Geräusche von sich geben. Könnt ihr das ebenfalls beobachten?

Auf Reddit, in Apples Support Community und auf weiteren Foren berichten Inhaber eines der neuen Pro-Modelle von einem ungewöhnlichen Rauschen während des Ladevorgangs. Am besten lässt sich das Geräusch wohl mit einem alten Radio ohne Empfang vergleichen. Dabei macht es wohl keinen Unterschied, ob das iPhone 17 Pro (Max) aktuell Medien wiedergibt oder nicht.

iPhone 17 Pro klingt wie altes Radio

Auch die Art des Ladens spielt wohl keine Rolle. Das Problem tritt sowohl per kabelgebundenen Laden als über MagSafe auf. Das unten eingefügte Video auf YouTube zeigt eindrucksvoll, wie sich das Problem äußert.

Einige Nutzer haben ihr Gerät bereits umgetauscht, manche davon berichten jedoch vom gleichen Problem bei Austauschgeräten. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?

Es ist bekannt, dass derartige Probleme vereinzelt auftauchen und nicht für die große Masse sprechen. Dennoch ist es wichtig, darüber zu berichten, um eine Aufmerksamkeit für betroffene Geräte herzustellen, die Apple gegebenenfalls zum Handeln bringt.

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.
Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

„iPhone 17 pro max speaker makes noise while charging“ direkt öffnen

Weitere Artikel

Tag 30 im 2025er Countdown: Dieses Mal „28 Years Later“ für 4,99 Euro mitnehmen

Tag 31 im 2025er Countdown: Zum Abschluss „Superman“ (2025) für 4,99 Euro mitnehmen

5 Gedanken zu „iPhone 17 Pro rauscht beim Laden: Seid ihr betroffen?“

  3. Wow, jetzt getestet und ich bin auch davon betroffen. Ich denke aber ich werde es nicht reklamieren da ich es nicht realisiere, also stört es mich aktuell nicht.Antworten

Schreibe einen Kommentar