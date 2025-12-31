iPhone 17 Pro rauscht beim Laden: Seid ihr betroffen?

Kurz vor Jahresende machen Berichte die Runde, wonach die aktuellen iPhones der Pro-Linie beim Laden ungewöhnliche Geräusche von sich geben. Könnt ihr das ebenfalls beobachten?

Auf Reddit, in Apples Support Community und auf weiteren Foren berichten Inhaber eines der neuen Pro-Modelle von einem ungewöhnlichen Rauschen während des Ladevorgangs. Am besten lässt sich das Geräusch wohl mit einem alten Radio ohne Empfang vergleichen. Dabei macht es wohl keinen Unterschied, ob das iPhone 17 Pro (Max) aktuell Medien wiedergibt oder nicht.

iPhone 17 Pro klingt wie altes Radio

Auch die Art des Ladens spielt wohl keine Rolle. Das Problem tritt sowohl per kabelgebundenen Laden als über MagSafe auf. Das unten eingefügte Video auf YouTube zeigt eindrucksvoll, wie sich das Problem äußert.

Einige Nutzer haben ihr Gerät bereits umgetauscht, manche davon berichten jedoch vom gleichen Problem bei Austauschgeräten. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?

Es ist bekannt, dass derartige Probleme vereinzelt auftauchen und nicht für die große Masse sprechen. Dennoch ist es wichtig, darüber zu berichten, um eine Aufmerksamkeit für betroffene Geräte herzustellen, die Apple gegebenenfalls zum Handeln bringt.