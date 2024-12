Home iPhone iPhone 17 Air: Foxconn startet mit Produktionsvorplanung

Foxconn bereitet sich offenbar bereits auf die Produktion des iPhone 17 Air vor. Die frühe Vorplanung für die Massenfertigung soll inzwischen angelaufen sein. Es folgen noch einige weitere Phasen, bevor dann im kommenden Sommer die Massenproduktion anlaufen kann.

Apples größter und nach wie vor wichtigster Lieferpartner Foxconn bereitet sich offenbar bereits auf die Produktion des iPhone 17 Air vor. Die frühe Produkteinführungsphase (NPI) bei Foxconn habe inzwischen begonnen, schreibt der in Taiwan herausgegebene Branchenfachdienst Digitimes aktuell. Es folgen weitere Phasen, in denen zunächst das Design validiert und fixiert wird und schließlich die Fertigung in von Prototypen in Kleinserien erfolgt, bevor dann die Massenproduktion eines neuen Produkts anlaufen kann

Neues iPhone 17 Air soll sehr dünn sein

Das iPhone 17 Air wird dem derzeitigen Stand der Gerüchte nach das glücklose Plus-iPhone ablösen. Apple soll an einem extrem dünnen, möglicherweise gar dem dünnsten Smartphone des kommenden Herbstes, arbeiten. Allerdings geht das auf Kosten von Features: Der Akku dürfte kleiner ausfallen.

Auch könnte Apple einen der zwei Stereo-Lautsprecher streichen – womit sich der Stereo-Klang erledigt hätte – sowie sich endgültig vom SIM-Slot verabschieden. Ob es so kommt, ist aktuell naturgemäß noch offen.

