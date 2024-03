Home Deals iPhone 15 Pro Max + Apple Watch Ultra 2 für nur 1 Euro bei o2

Verfasst von Valentin Heisler // 8. März 2024 um 17:03 Uhr // Deals, Featured // Apple Watch, Deal, Deals, iPhone, O2 // Kommentare deaktiviert für iPhone 15 Pro Max + Apple Watch Ultra 2 für nur 1 Euro bei o2

Heute haben wir einen absoluten Mega-Deal für euch. Bei o2 gibt es aktuell das iPhone 15 Pro Max (256 GB) sowie die Apple Watch Ultra 2 zu super Konditionen: Mit den o2 Mobile Tarifen zahlt ihr nur 1 Euro für beide Geräte zusammen. Außerdem gibt es den beliebten Tarif o2 Mobile M Boost zum attraktiven Monatspreis von nur 76,99 Euro. Der Anschlusspreis entfällt ebenso.

Dieser Deal ist wirklich das Non-plus-Ultra, wenn man Interesse an den neuesten Apple-Produkten hat. Das iPhone 15 Pro Max ist nach einigen Jahren wieder mal ein spannendes Update von Apple. Neben einer verbesserten Kamera erfreuen sich die Nutzer u. a. am USB-C-Anschluss. In Sachen Smart-Watch gibt es für ein iPhone keinen besseren Begleiter als die Apple Watch. Das Top-Modell Apple Watch Ultra 2, das ebenfalls im vergangenen Herbst vorgestellt wurde, lässt dabei keine Wünsche offen. Vor allem (Extrem-) Sportler wissen die exklusiven Funktionen des Flaggschiff-Modells zu schätzen.

Beide Geräte zusammen würden bei Apple über 2.300 Euro kosten, bei o2 gibt es die beiden Geräte aktuell für nur 1 Euro Anzahlung. Das ist wirklich sehr attraktiv und so nur exklusiv bei o2 zu haben. Zudem entfällt der Anschlusspreis von 39,99 Euro. Besonders günstig kommt ihr mit dem o2 Mobile M Boost mit 50 GB weg, der 76,99 Euro monatlich kostet.

Unser Tipp: o2 Mobile M Boost mit 50 GB+ mit 36 Monaten

Neben der äußerst geringen Geräteanzahlung könnt ihr auch bei den Tarifen einiges sparen. Den o2 Mobile M Boost gibt es momentan für den gleichen Preis wie den o2 Mobile M. Das bedeutet, ihr könnt monatlich satte 50 GB statt nur 25 GB nutzen und bekommt nach jedem Vertragsjahr weitere 5 GB obendrauf (bis max. 150 GB). Bei einer Laufzeit von 36 Monaten zahlt ihr monatlich 76,99 Euro.

Natürlich ist eine Telefon- und SMS-Flatrate in alle deutschen Netze sowie EU-Roaming inklusive. Euer 5G-Speed geht bis 300 Mbit/s. Dass ihr bei den o2-Tarifen absolut nichts falsch machen könnt, bestätigen auch unsere Kollegen bei Connect: Dort erhielt o2 die Wertung „sehr gut“ im Mobilfunk- und 5G-Netztest.

Hier nochmal alle Informationen im Schnellüberblick:

Tarif o2 Mobile M Boost

50 GB + 5 GB je Laufzeitjahr

iPhone 15 Pro Max (256 GB) + Apple Watch Ultra 2

Nur 1 Euro Anzahlung

0,00 Euro Anschlusspreis

Monatlich 76,99 Euro

Geräte über 760 Euro günstiger als bei Apple direkt

Oftmals hört und liest man ja das Argument, dass man bei Mobilfunkverträgen viel mehr für die enthaltenen Geräte bezahlt. Bei diesem Bundle ist das allerdings nicht der Fall! Vergleicht man die Mehrkosten des obigen Bundles mit dem Preis des 02 Mobile M Boost ohne Gerät, kommt man bei 36 Monaten Laufzeit gerade mal auf einen Hardware-Aufpreis von knapp über 1.500 Euro. Das bedeutet, dass ihr im Apple Store über 760 Euro mehr allein für die Geräten zahlen würdet.

