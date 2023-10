Home iPhone iPhone 15: Nutzer klagen über komische Geräusche im Lautsprecher

iPhone 15: Nutzer klagen über komische Geräusche im Lautsprecher

Das iPhone 15 kommt im wahrsten Sinne des Wortes nicht zur Ruhe. Rund zwei Wochen nach dem Start reißen die Probleme nicht ab. Nach Berichten über starke Überhitzung beklagt sich nun eine Gruppe von Nutzern über Knackgeräusche in den Lautsprechern. Das berichtet 9to5Mac.

Unter einem Post auf Reddit, der das Problem anspricht, haben sich weitere User gefunden, die mit ähnlichen Erfahrungen zu kämpfen haben. Dabei treten bei der Wiedergabe von Videos oder Musik Geräusche auf, die sich anhören, als wäre Wasser im Lautsprecher. Betroffen sind alle iPhone 15-Modelle, zudem scheint das Problem ausschließlich im in der Hörmuschel integrierten Lautsprecher aufzutreten.

Kann ein Softwareupdate helfen?

Im Bezug auf überhitzende iPhones der 15er-Reihe hat Apple bereits ein Update angekündigt. Ein iOS 17-Bug sowie nicht angepasste Drittanbieter-Apps sollen hier die Ursache sein. iOS 17.0.3 wird noch in dieser Woche erwartet.

Ob die nun auftretenden Knackgeräusche im Lautsprecher ebenfalls per Software-Update gelöst werden können, bleibt abzuwarten. Der TikToker Milesaovetech hat sich ebenfalls dem Problem angenommen und berichtet, dass er sein iPhone 15 Pro Max bereits zweimal wegen knackender Lautsprecher austauschen lassen hat. Laut eigener Aussage hat er das Problem in einem Apple Store nachstellen können, indem 4 von sieben ausgestellten iPhone 15-Modellen ebenfalls knackten. Dabei spiele es keine Rolle, ob iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max.

Habt ihr ähnliche Probleme? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!