iPhone 15-Displays: Samsung mit deutlichem Übergewicht

Apples iPhone 15-Displays stammen wohl in deutlich größerem Umfang von Samsung als erwartet. Die Südkoreaner sollen auch ihre Bestellungen von Vorkomponenten deutlich ausgeweitet haben, um dem Bedarf gerecht zu werden. Damit sinkt womöglich auch das Risiko von Lieferschwierigkeiten.

Apple setzt eigentlich gern auf einen vielseitigeren Mix an Zulieferern für seine wichtigsten Komponenten, einerseits aus Gründen der Ausfallsicherheit, falls ein Zulieferer Probleme bekommt, aber auch, um die Zulieferer in einen Preiskampf zu zwingen. So ganz hat das dieses Jahr mit den iPhone-Displays aber wohl nicht geklappt.

Der chinesische Zulieferer BOE bekam zwar im Frühling das Go für die Fertigung von iPhone 15- und iPhone 15 Plus-Displays, später tauchten jedoch erneut Produktionsprobleme auf, weshalb noch keine Einheiten gefertigt wurden, wie südkoreanische Medien berichten. Es sei laut einer Quelle in der Lieferkette auch fraglich, ob sich daran vor Ende des Jahres noch etwas ändern werde.

Samsung hat fast ein Monopol

Auch bei LG Display läuft es nicht rund. Der Display-Fertiger des LG-Konzerns sollte OLED-Panels für das iPhone 15 Pro und Pro Max liefern, allerdings habe LG Display bislang nur grünes Licht für die Produktion von iPhone 15 Pro-Displays erhalten, beim Pro Max-Modell werde die Freigabe noch diesen Monat erwartet, heißt es. Das Volumen der ausgestoßenen Komponenten dürfte aber deutlich geringer als erwartet bleiben.

Samsung Display indes hat offenbar die Bestellungen für Vorprodukte für September und Oktober deutlich ausgeweitet, die Südkoreaner dürften eine überragende Bedeutung für Apples iPhone-Display-Mix haben. Es ist der einzige Zulieferer, der von Anfang an Displays für alle vier neuen Modelle liefert.

Dieser Umstand könnte auch dazu beitragen, dass es nicht zu größeren Lieferproblemen bei Apples Marktstart für das iPhone 15-Lineup kommt.

