iPhone 14-Satellitenfeature schon fertig entwickelt: Es klemmte am Tarifmodell

Apple soll für das iPhone 14 erstmals eine Satellitenanbindung planen. Die Entwicklung dieses neuen Features wurde bereits abgeschlossen. Tatsächlich hätte man mit der Funktion auch schon im letzten Herbst starten können, es klemmte hier nicht an der Hardware, so Analyst Ming-Chi Kuo.

Apple wird für das kommende iPhone 14 nachgesagt, erstmals an einer Satellitenanbindung zu arbeiten, wie wir erst heute noch einmal berichtet hatten. Dieses Feature ist fertig entwickelt, erklärte der bekannte Analyst Ming-Chi Kuo. Auf seinem Blog schreibt er, die Hardwarevoraussetzungen wurden mit dem iPhone 14 erfüllt. Tatsächlich hätte Apple sogar schon mit dem iPhone 13 die Funktion einführen können, was zu früheren Gerüchten passte, die bereits vergangenen Sommer aufgetaucht waren.

Der bremsende Faktor war hier nicht die Hardware, so Ming-Chi Kuo. Die Funktion wurde nicht eingeführt, weil Apple das Geschäftsmodell für ihre Abrechnung noch nicht abschließend verhandelt hatte: Hier steckt tatsächlich ein Knackpunkt. Einerseits braucht Apple einen Satellitennetzbetreiber, der den Dienst erbringt, hier soll Globalster im Gespräch sein.

Eine Anbindung hierüber wird nur attraktiv, sofern die mutmaßlich neu bestellte Generation von Globalstar-Satelliten technisch deutlich leistungsfähiger und idealerweise mit einem Interlink ausgestattet ist. Zum anderen haben die terrestrischen Provider Vorbehalte gegen einen solchen Deal, weshalb SpaceX gleich zum Start T-Mobile US mit ins Boot geholt hat, es ist also davon auszugehen, dass auch die Provider nicht leer ausgehen.

Satellitenkommunikation im Smartphone dürfte Standard werden

In den kommenden Jahren werde die Verfügbarkeit von Satellitenverbindungen in normalen Smartphones nach und nach eine Art Branchenstandard werden, so Ming-Chi Kuo. Die Begründung, die er dafür liefert, macht allerdings wenig Mut.

Aufgrund einer erwarteten massiven Zunahme von Naturkatastrophen, politischer Instabilität und kriegerischer Konflikte sei mit einer zunehmenden Zerstörung bodengebundener Netze zu rechnen, was die Satellitenoption unverzichtbar mache, so der Analyst. – es bleibt zu hoffen, dass es doch nicht gar so übel wird, wie diese Prognose es beschreibt.

