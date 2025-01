Home iPad iPad Air 2025: Überspringt Apple den M3?

Apple überspringt beim iPad Air womöglich eine Chipgeneration: Das kommende Modell könnte gleich auf den M4 setzen. Derzeit wird das iPad Air in der aktuellen Fassung mit dem M2 ausgeliefert.

Apple könnte beim iPad Air eine M-Series-Chipgeneration überspringen, das erwartet zumindest Mark Gurman. Der Redakteur von Bloomberg hat häufig die zuverlässigsten Informationen über Pläne zu kommenden Apple-Produkten, so ist seine nun geäußerte Prognose nicht zu ignorieren, obgleich frühere Einschätzungen noch davon ausgegangen waren, Apple werde das iPad Air stets eine Prozessorgeneration hinter den Pro-Modellen halten.

Kommt das iPad Air mit M4 im Frühling?

Apple könnte den M3 beim iPad Air auslassen, so Gurman. Derzeit arbeite das Unternehmen an noch nicht veröffentlichten iPad-Modellen mit den Bezeichnungen J607, J608, J637 und J638. Die kommenden Modelle werden eher durch aktualisierte Spezifikationen herausstechen, so Gurman.

Auf den ersten Blick wirkt es wenig naheliegend, die Alleinstellungsmerkmale des iPad Pro weiter zu schwächen, indem das nächst günstigere Modell den selben Chip erhält, allerdings handelt Apple beim Mac seit Jahren nicht anders, ohne dass sich das negativ auf die Verkäufe einzelner Modelle ausgewirkt hat.

Apple kann durchaus ein SoC in verschiedenen Ausprägungen verwenden und dabei dennoch auf die selbe Chipgeneration setzen. Das kommende iPad Air wird Apple eventuell im Frühling vorstellen, es könnte auch erstmals mit einem von Apple selbst entwickelten 5G-Modem ausgestattet sein. Im Frühling wird auch ein neues Einsteiger-iPad erwartet, hier ist eine Neuauflage schon seit geraumer Zeit überfällig.

