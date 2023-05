Home Betriebssystem iOS 16.5 und iPadOS 16.5 Release Candidate für Entwickler und freiwillige Tester ist da

Apple hat heute Abend iOS 16.5 und iPadOS 16.5 im Release Candidate für die registrierten Entwickler zur Verfügung gestellt. Die mutmaßlich letzten Testversionen können ab sofort geladen und installiert werden. Der Release Candidate erscheint eine Woche auf die Verteilung der vorangegangenen Beta. iOS 16.5 und iPadOS 16.5 könnten die letzten Updates für iOS 16 vor der Einführung von iOS 17 sein.

Apple hat heute Abend iOS 16.5 und iPadOS 16.5 im Release Candidate für die Entwickler verfügbar gemacht. Registrierte Developer können den RC ab sofort laden und installieren. Um die neue Beta von iOS 16.5 und iPadOS 16.5 beziehen zu können, muss die eigene Apple-ID für die Teilnahme am kostenpflichtigen Developer-Programm von Apple registriert sein. Die Version für die Public Beta-Tester ist auch schon verfügbar. Die RC-Versionen der kommenden Updates erscheinen eine Woche nach der Verteilung der vorangegangenen Testversion.

Nur wenige Neuerungen in kommendem Update

iOS 16.5 und iPadOS 16.5 bringen nur wenige Neuerungen für Nutzer in Deutschland. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, per Siri eine Bildschirmaufnahme – nicht Bildschirmfoto – per Siri anzustoßen.

Dies könnte das letzte größere Update für iOS 16 sein, bevor iOS 17 im Sommer in den Beta-Test und später für alle Nutzer an den Start geht.

iOS 16.5 und iPadOS 16.5 werden wohl darüber hinaus weitere allgemeine Verbesserungen von Sicherheit, Stabilität und Performance mit sich bringen. Die Updates werden in der kommenden Woche für alle Nutzer zum Download zur Verfügung stehen.

