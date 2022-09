Home Betriebssystem iOS 15.6.1 wird nicht mehr signiert: Downgrade von iOS 16 aber noch möglich

Apple hat die Signierung von iOS 15.6.1 beendet. Dennoch haben Nutzer noch die Möglichkeit, etwa von iOS 16 auf die letzte Version von iOS 15 zurückzukehren – was für einige Anwender vielleicht auch eine attraktive Option ist. Wie lange das noch geht, ist nicht klar.

Apple hat die Signierung von iOS 15.6.1 beendet. Damit können Nutzer nicht mehr zu dieser Version zurückkehren, wenn sie bereits das Update auf iOS 15.7 geladen und installiert hatten. iOS 15.6.1 war vor einem Monat für alle Nutzer veröffentlicht worden und hatte einige wichtige Sicherheitsprobleme beseitigt.

Die gute Nachricht: Dennoch können Nutzer nach wie vor zu iOS 15 zurückkehren, wenn sie bereits iOS 16 geladen hatten.

Downgrade zu iOS 15 ist noch immer möglich

Dies erfordert einen Mac oder PC. Auf diesem Weg kann der Nutzer zu iOS 15.7 zurückkehren, der letzten Version von iOS 15, die Apple an die künden ausgeliefert hat. Sie wurde zeitgleich zum Start von iOS 16 ausgegeben und den Nutzern als Alternative zu iOS 16 zur Installation zur Verfügung gestellt.

Schon früher hatte Apple damit begonnen, den Nutzern die Wahl zu lassen, sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt auf eine neue Hauptversion zu wechseln. Dem Nutzer werden dann zwei verfügbare Updates unter Einstellungen > Allgemein > Software-Update angezeigt.

Wie lange dieser Weg den Nutzern allerdings noch offen stehen wird, ist nicht bekannt. iOS 16 erreichte immerhin in den ersten Tagen eine ordentliche Verbreitung, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dennoch ist das System längst nicht frei von nervigen Bugs, sodass einige Nutzer ein Downgrade in Betracht ziehen dürften.

