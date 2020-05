iOS 13.5 mit neuem Bug: „App wird nicht mehr geteilt“, seid ihr betroffen?

iOS 13.5 hat offenbar einen überaus nervigen neuen Bug eingeführt. Er tritt in Zusammenhang mit der Familienfreigabe auf und kann beliebige Apps betreffen. Diese sind im Anschluss dann nicht mehr zu öffnen. Wie stellt sich der Fehler bei euch dar?

Apple hat sich mit iOS 13.5 offenbar einen neuen Fehler geleistet, der bei Betroffenen einiges an Nerven kosten kann. Dabei erscheint beim Aufruf einer App die Meldung „Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt“. Dieses Problem wurde etwa bei WhatsApp oder YouTube beobachtet, aber es scheint, als wäre potenziell jede App von dem Bug betroffen. Ein Muster gibt es scheinbar nicht.

@YouTube this is hilarious! I can’t use the YouTube app as it’s no longer shared with me… pic.twitter.com/quXJRe3UUL

— Anthony (@ant1298) May 22, 2020