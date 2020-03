iOS 13.4 / iPadOS 13.4 Beta 5 für Entwickler ist da

Apple verteilt heute Abend iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 5. Die neue Testversion folgt eine Woche nach der Freigabe von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 Beta 4. Die finale Version der neuen Updates wird für den kommenden Monat erwartet. Eine aktualisierte Public Beta für freiwillige Tester wird sicher bald folgen.

iOS 13.4 und iPadOS 13.4 mit iCloud-Sharing?

Neu sein dürfte unter anderem die lange erwartete Funktion icloud-sharing in iOS 13.4 und iPadOS 13.4, die bereits im Sommer letzten Jahres angekündigt worden war. Daneben neu ist die Möglichkeit, universelle Käufe für alle Apple-Plattformen erwerben zu können. Sodann gibt es recht umfangreiche Neuerungen im Bereich CarPlay, die es etwa erlauben, seinen Autoschlüssel per iMessage zu teilen.

Ob man sie braucht oder nicht, neun neue Animojis gibt es in der nächsten Version ebenfalls. iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für alle Nutzer werden für den April erwartet.

