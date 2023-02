Home Apps Hue-App in Version 4.35: Neue Szenen und verbesserte Verwaltung selbiger

Hue-App in Version 4.35: Neue Szenen und verbesserte Verwaltung selbiger

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. Februar 2023 um 16:55 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Für die meisten ist Beleuchtung der Einstieg in das Smart Home und hier trifft man ziemlich schnell auf Philips Hue von Signify. Hier gibt es eben das größte Sortiment. Und weil Beleuchtung wichtig für das Ambiente ist und besondere Momente in Szene setzen kann, gibt es mit dem neuen Update was Passendes zum kommenden Valentinstag.

Hue-App in Version 4.35 ist da

ie Hue-App ist wie die Home-App: Solide und mit ausreichenden Funktionen ausgestattet. Dieses Update legt besonderes Augenmerk auf die Szenen. Einerseits gibt es passend zum kommenden Valentinstag neue Szene, andererseits überarbeitet Hue wieder einmal die Verwaltung der Szenen in den jeweiligen Räumen. Anbei einmal die Release-Note aus dem iOS App Store:

Sie können jetzt Szenen organisieren, indem Sie sie in Ihrem Raum- oder Zonen-Dashboard gruppieren. Ziehen Sie eine Szene über eine andere, um eine Gruppe zu erstellen, damit Sie leichter auf Ihre Favoriten zugreifen können.

Sunset allure, eine brandneue Szene, wurde der Kategorie Romantic der Hue-Szenengalerie hinzugefügt.

Apropos Romantik: Wenn Sie ein kompatibles Licht in Ihrer Einrichtung haben, spielt die Szene City of Love jetzt den Kerzeneffekt darauf ab, während die Szene Ruby Romance den Kamineffekt abspielt. Gerade noch rechtzeitig zum Valentinstag!

Das Update ist natürlich kostenfrei. Wichtig ist nur, dass die neuen Funktionen die aktuelle Hue-Bridge voraussetzt. Die lässt sich ganz einfach an der rechteckigen Form erkennen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!