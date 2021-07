Home Hardware HomePod zu heiß: Beta der Softwareversion 15 macht allerlei Probleme

HomePod zu heiß: Beta der Softwareversion 15 macht allerlei Probleme

Neben iOS und Co. bietet Apple auch für den HomePod eine Beta-Software an. Diese sorgt allerdings für Probleme, bei mehreren Nutzern tritt eine überhöhte Wärmeentwicklung auf. Das wohl größte Problem dabei: Ein Downgrade ist nicht möglich.

Ja, auch die neuen Softwarefeatures für den HomePod, die dann im Herbst final erscheinen, können Entwickler im Vorfeld ausprobieren. Allerdings ist das nicht so einfach wie bei den anderen Betriebssystemen. Die Software für den Lautsprecher bekommt ihr nämlich nicht über das öffentliche und auch nicht über das Beta-Programm für Entwickler. Man muss dafür eine spezielle Einladung bekommen, das nötige Profil, welches zum Updaten notwendig ist, findet sich bereits im Netz, jedoch nicht aus offiziellen Quellen, was eine Nutzung ohnehin abwegig erscheinen lässt.

Allerdings ist es auch abseits dieses Umstandes nicht empfehlenswert, das Risiko zu wagen und die Neuerungen zu testen. Auf Reddit unter r/HomePod werden nämlich mehrere Bugs, die die HomePod-Beta beinhaltet, angesprochen. Allen voran ist von Hitzeproblemen die Rede. Dabei kann es sogar passieren, dass sich der smarte Speaker aufgrund der hohen Temperaturen herunterfährt. Problematisch dabei ist, dass ein Downgrade von der Beta nicht angeboten wird und die Garantie bei Schäden durch eine Vorversion auch erlischt.

HomePod-Beta: Auch die allgemeine Steuerung zickt

Damit noch nicht genug. Weiters wird in dem Thread auf Reddit angesprochen, dass die allgemeine Steuerung des HomePods nicht so arbeitet, wie sie eigentlich sollte. Genauer gesagt kann die Wiedergabe in einigen Fällen nicht mehr pausiert werden. Weder über Siri, noch über die berührungsempfindliche Oberfläche. Mit letzterer ist es dann nur möglich, den aktuellen Song zu überspringen.

Am besten ist also, wenn ihr die Finger von der Beta für den HomePod lasst. Wir legen euch zumindest nahe, sie nicht auf eurem Hauptgerät zu installieren. Die fertige Version wird dann im Herbst parallel zu iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 erscheinen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!