Home Apps HomeDevice ist in Version 5.0 erschienen: das ist neu

HomeDevice ist in Version 5.0 erschienen: das ist neu

Der Markt für HomeKit-fähige Geräte ist über all die Jahre enorm gewachsen und da verliert man leicht den Überblick. Hier schafft die App „HomeDevice for HomeKit“ Abhilfe, die nun in Version 5.0 erhältlich ist. Wir geben euch einen kurzen Überblick.

HomeDevice 5.0 ist verfügbar

HomeDevice stammt von Yannick, dem Gründer des Blogs SmartApfel und war ursprünglich mal als reine Datenbank für HomeKit-fähige Geräte geplant. Im Laufe der Zeit wurde die Funktionalität deutlich ausgebaut und damit kommen wir zum aktuellen Update. In Version 5.0 liefert der Entwickler eine verbesserte Übersicht durch die Einführung neuer Tabs aus. Anbei einmal die Release-Notes:

HEUTE: Mit unserer neuen Heute-Ansicht war es noch nie einfacher, mit den neuesten Nachrichten, Geräten, App-Updates und mehr auf dem Laufenden zu bleiben.

GERÄTE: Wir haben die Ansicht für Geräte neu gestaltet und deine eigenen Apple Home- und Matter-Geräte integriert. Jetzt hast du alle Geräte an einem Ort.

ANGEBOTE: Wir schenken deiner Wunschliste und den Preisalarmen mehr Aufmerksamkeit, um dir zu helfen, die Angebote zu finden, die dich wirklich interessieren.

APP-UPDATES: Zeige die Historie der Updates an, springe direkt zu den Geräten des Herstellers oder zeige deine eigenen an.

Grundsätzlich kostenfrei

Die App sowie das Update sind prinzipiell kostenfrei im iOS App Store verfügbar, es gibt aber noch eine Pro-Version für 6,99 Euro pro Jahr. Die ist eher als Goodie gedacht, alle relevanten Optionen lassen sich kostenfrei nutzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.