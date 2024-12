Home Apps Google Maps für iOS schraubt weiter an der Optik

Google Maps für iOS schraubt weiter an der Optik

Das Jahr 2024 neigt sich dem Ende zu und zum kommenden Wochenende dürften einige von euch die Reise zur Verwandtschaft antreten. Wer statt Apple Maps lieber Google Maps nutzt, darf sich auf ein paar Verbesserungen freuen.

Google Maps mit optischen Anpassungen

Großartig neue Funktionen sind nicht vorhanden, dafür hat der Suchmaschinenkonzern an der Optik gewerkelt. So lässt sich das Navigationssymbol anpassen, man kann nun beispielsweise statt des Pfeils ein Auto auswählen. Es handelt sich dabei um die Umsetzung der Ankündigungen aus dem Herbst, die der Konzern in seinem hauseigenen Blog ankündigte.

Zwischenstopps überarbeitet

Darüber hinaus sind inzwischen auch verschiedene bereits länger angekündigte Funktionserweiterungen für Google Maps bei Nutzern der App in Deutschland aufgeschlagen. Dazu zählt vor allem die vereinfachte Möglichkeit zum Hinzufügen von Zwischenstopps. Bereits bei der Planung der Navigation wird jetzt die Möglichkeit zum vereinfachten Hinzufügen von Zwischenstopps angezeigt. Über ein Suchfeld kann man sich Tankstellen, Ladestationen, Restaurants und andere interessante Ziele entlang der Route anzeigen lassen und die gewünschten Zwischenstationen dann einfach durch Antippen in die Routenplanung einfügen. Die Neuerungen werden schrittweise ausgerollt, es ist also etwas Geduld gefragt.

