Gegen den „Quitters Day“: Apple Watch motiviert bei sportlichen Vorsätzen

Die Feiertage sind vorüber und 2025 steht vor der Tür. Anlässlich des kalendarischen Neustarts nehmen sich Menschen traditionell einiges für das neue Jahr vor. Sind diese Vorsätze sportlicher Natur, bietet Apple mit der Apple Watch seine Hilfe beim Durchhalten an. Das zeigt der Konzern in einem neuen Werbeclip.

Da das Aufrechterhalten sportlicher Motivation in vielen Fällen nicht über den zweiten Freitag im Januar hinaus gelingt, könnte die Apple Watch helfen. In einem 38 Sekunden langen Clip namens „Quit Quitting“ zeigt Apple auf YouTube, wie die Apple Watch bei der Umsetzung der sportlichen Neujahrsziele hilft.

Schafft ihr den „Quitters Day?

Apple beginnt das Video mit einer Erzählung. Die meisten Neujahresvorsätze halten wohl nicht länger als bis zum 2. Februar im Januar. Der sogenannte „Quitters Day“ markiert diesen Freitag, an dem die Motivation zum Durchhalten der sportlichen Ziele verfällt.

Die Apple Watch soll dafür eine Lösung sein. Mit ihr lassen sich beispielsweise beim Joggen Ziele wie eine angepeilte Zeit pro Kilometer einstellen. Beim Erreichen gibt die Watch eine Benachrichtigung von sich, die uns Hobby-Sportler motivieren soll. Das Video zeigt – untermalt von anspornender Musik – weitere Beispiele, wie die Apple Watch die Motivation hochhält. Wir haben euch das Video hier verlinkt:

Apple hat auch eine entsprechende Neujahres-Challenge in Bezug auf die Fitness-Ringe der Apple Watch veröffentlicht. Wie in jedem Jahr gibt diese Anlass, 2025 mit einer Herausforderung zu beginnen. Die Challenge hört auf den Namen „Ring in the New Year“ und ist zwischen dem 7. und 31. Januar verfügbar.

Habt ihr (sportliche) Vorsätze für das neue Jahr? Hilft euch die Apple Watch dabei? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

