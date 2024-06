Home Sonstiges Fußball-EM: Congstar verschenkt unbegrenztes Datenvolumen

In einer guten Woche ist das Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft der Herren. Um 21 Uhr am kommenden Freitag spielt Gastgeber Deutschland gegen Schottland in der Münchner Allianz Arena. Der Mobilfunkanbieter Congstar verspricht nun unbegrenztes Datenvolumen an Spieltagen mit deutscher Beteiligung.

Um Deutschland während der EM spielen sehen zu können, gibt es bei Congstar unbegrenztes Datenvolumen geschenkt. Damit ermöglicht die Telekom-Tochter das Streamen von unterwegs, sollte man es nicht rechtzeitig vor den heimischen Fernseher oder zum Public Viewing geschafft haben. Voraussetzung ist natürlich eine ausreichende Netzabdeckung sowie spezielle Tarife bei Congstar.

Postpaid- oder Prepaid-Tarif vorausgesetzt

Congstar bietet seiner Kundschaft damit an den Vorrundenspieltagen des 14., 19. und 23. Juni einen kostenlosen Tagespass an. Sollte Deutschland die Gruppenphase überstehen, verlängert sich die Aktion an den entsprechenden Spieltagen des Achtel-, Viertel- und Halbfinales. Erreicht Deutschland sogar das Finale, gilt die Aktion auch noch am 14. Juli. Die Voraussetzung dafür ist die Nutzung eines Postpaid- oder Prepaid-Tarifs. Auch aktivierte Datenoptionen wie „Prepaid wie ich will“ qualifizieren zur Nutzung des Angebots.

Mutterkonzern hat noch besseres Angebot

Einen Schritt weiter geht der Mutterkonzern Telekom. Hier ist das Limit des Datenvolumens für den gesamten Zeitraum der Fußball-Europameisterschaft aufgehoben. Zwischen dem 14. Juni und 14. Juli gibt es von der Telekom unbegrenztes Datenvolumen geschenkt. Dennoch werden Congstar-Kunden das Angebot dankend annehmen.

