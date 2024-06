Home Mac Drei neue Werbeclips: Apple hebt Vorteile des Mac hervor

Drei neue Werbeclips: Apple hebt Vorteile des Mac hervor

In drei neuen Videos bewirbt Apple seine aktuellen Computer. Die Clips hören auf die Namen „Found“, „Charged“ sowie „Powered“ und greifen drei mehr oder weniger essenzielle Funktionen des Mac auf. Alle drei Clips spielen in einer universitären Umgebung und zeigen auf eigenartige aber humorvolle Art und Weise, was den Mac ausmacht.

Ungewöhnlich schnell hat Apple dabei auch deutsche Versionen zur Verfügung gestellt, die wir euch unten eingebettet haben. In „Gefunden“ ortet die Protagonistin ein verloren geglaubtes MacBook über die Wo ist?-App.

In „Aufgeladen“ traut ein Dozent seinen Augen nicht, als es eine Studentin wagt, ohne Ladekabel seine Vorlesung zu besuchen. Die Message ist eindeutig: Ein MacBook hält – je nach Nutzung – den ganzen Tag durch.

Den Abschluss macht „Power“. Im dritten Clip kann wiederum eine Dozentin nicht glauben, welche anspruchsvollen Aufgaben ein Student mit seinem MacBook zeitgleich bewältigen kann.

„Das ist ein Mac!“ Macht euch keine Sorgen. In diesem Sinne enden die drei Clips. Wie gefallen sie euch? Seid ihr zufrieden mit euren aktuellen MacBooks?

