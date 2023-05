Home Mac Fürs MacBook Pro 2024: M3 Pro mit 16 GPU-Kernen wird getestet

Apple testet bereits die nächste M-Chip-Generation. Der M3 Pro wird in zukünftige MacBook Pro-Modelle eingebaut. Er soll mit 12 CPU-Kernen ausgestattet sein.

Apple wird in diesem Jahr wohl weitere neue Mac-Modelle vorstellen, die mit Prozessoren laufen, die auf dem M2 basieren. Der nächste M-Chip ist jedoch bereits bei Apple in der Entwicklung, worauf heute Mark Gurman hinweist. Der Redakteur von Bloomberg, der in der Regel mit präzisen Einblicken auffällt, schreibt in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters, Apple teste derzeit bereits den M3 Pro.

18 Grafikkerne im M3 Pro

Der M3 Pro laufe in einer Basiskonfiguration mit 12 CPU-Kernen und 18 GPU-Kernen, diese können auf 36 GB gemeinsamen Arbeitsspeicher zurückgreifen. Diese Konfiguration ist in Logfiles aus dem App Store aufgetaucht, die Gurman einsehen konnte, schreibt er.

Er sieht diese kommenden M3 Pro-Chip in die MacBook Pro 14 und 16 Zoll-Modelle einziehen, die Apple im kommenden Jahr vorstellen dürfte. Die Chips werden im effizienteren 3nm-Verfahren bei TSMC gefertigt, wo bislang alle A- und M-Series-Chips seit Jahren exklusiv vom Band laufen.

Aktuell kommt der M2 Pro mit 10 CPU- und 16-GPU-Kernen und spricht initiale 16 GB RAM an. Bevor allerdings der M3 Pro erscheint, wird es den Standard-M3 geben, es ist noch nicht klar, welche Macs diesen SoC nutzen werden. Zuvor erscheint wohl noch das neue 15 Zoll-MacBook Air mit dem M2-Chip, über dessen erwarteten Launch wir schon zu verschiedenen Gelegenheiten berichtet hatten. Es dürfte im Rahmen der WWDC 2023 vorgestellt werden.

