Home iCloud / Services Für Apple TV+: Neue Thriller-Serie „Constellation“ geordert

Für Apple TV+: Neue Thriller-Serie „Constellation“ geordert

Apple arbeitet mit Hochdruck daran, seinen Streamingdienst Apple TV+ Auch quantitativ auszustatten. Deshalb geht es gerade etwas Schlag auf Schlag: Der Konzern bestellt gleich die nächste Serie.

“Constellation“

Die neue Serie hört auf den Namen „Constellation“ und ist dem Psycho-Thriller-Genre zuzuordnen, wie Apple mittels eigener Pressemitteilung verkündet. Die Protagonisten Jo, gespielt von Noomi Rapace, kehrt nach einer Katastrophe im Weltall zur Erde zurück. Das actiongeladene Weltraumabenteuer ist eine Erforschung der dunklen Ränder der menschlichen Psychologie und die verzweifelte Suche einer Frau, Welche DIe Wahrheit über die verborgenen Geheimnisse der Raumfahrt aufdecken muss, um das, was sie verloren hat, wiederzuerlangen.

Die Hauptrolle namens Jo wird von Noomi Rapace gespielt, ihr zur Seite steht unter anderem Jonathan Banks. Michelle MacLauren wird als ausführender Produzentin fungieren. Wer regelmäßig Apple TV+ schaut. Dem kommt der Name bekannt vor. Das ist die mittlerweile dritte Zusammenarbeit nach „Shining Girls“ und „The Morning Show“ zwischen Apple TV+ und MacLauren

Ausstrahlungstermin unbekannt

Die Serie soll das wachsende Angebot an Thriller-Inhalten ergänzen, hier erhofft sich das Unternehmen für Apple TV+ großes Wachstumspotenzial. In der Tat sind hier mit „Serverance“, für die gerade eine zweite Staffel angekündigt wurde, sowie „Shining Girls“ und „Tehran“ spannende Inhalte verfügbar. Wann wir die Serie zu sehen bekommen, ist indes noch unbekannt. Die Pressemitteilung interpretieren wir so, dass die Serie noch abgedreht werden muss. Deshalb gehen wir davon aus, dass der Ausstrahlungstermin frühestens Ende des Jahres möglich ist.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!