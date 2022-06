Home Apps Freenet Internet: Internet-Anschluss bequem mittels App flexibel buchen und verwalten

Anzeige: Wer erinnert sich noch an den Start von freenet funk? Erstmals wurde ein Mobiltarif auf den Markt gebracht, der sich monatlich flexibel über eine App buchen und verwalten lässt. Mit freenet Internet will man das Ganze als DSL-Ersatz für die heimischen vier Wände wiederholen. Was es damit auf sich hat, erklären wir hier.

Mit freenet Internet wird der Anbieter einen neuen Internet-Tarif anbieten. Analog zu freenet Funk wird dieser komplett über eine App gesteuert, ohne Papierkram auf den Markt kommen und monatlich 29,99 € kosten. Das Ganze wird im LTE-Netz von Telefónica mit einer Geschwindigkeit von 100 Mbit/s und einem Datenvolumen von 1000 GB realisiert. Sollte das Datenvolumen erreicht sein, geht es mit 1 Mbit/s weiter, dies kennt man aus den Mobilfunktarifen von Telefónica. Anbei einmal die wichtigsten Daten in der Übersicht:

Wer keinen entsprechenden Router mit SIM-Kartenaufnahme hat, kann sich für einmalig 149,99 € die FRITZ!Box 6820 LTE bestellen. Das gelingt entweder über die App oder vor Ort in einem der zahlreichen Mobilcom-Debitel-Shops.

Das Angebot klingt auf jeden Fall spannend: Mobilfunktarife, die sich nur über eine App buchen und verwalten lassen, haben hierzulande einen festen Platz in der Tariflandschaft eingenommen – das Potenzial ist also auf jeden Fall vorhanden. Die 1000 GB Datenvolumen mit der Geschwindigkeit sind ebenfalls absolut ausreichend und selbst nach Drosselung kann man zumindest noch Mails abrufen und im Netz surfen. Laut freenet will man das Angebot aber in Zukunft weiter ausbauen:

„Wir werden das Tarifportfolio zukünftig weiter ausbauen und noch in diesem Jahr ein zusätzliches DSL-Angebot zur Verfügung stellen. Unser Ziel ist es, für jeden Haushalt und für jede Verwendungssituation die individuell passende Internet-Technologie anbieten zu können.“

Es gibt aber ein paar Einschränkungen, die wir nicht unerwähnt lassen wollen. Einerseits lässt sich das Angebot nur in Deutschland nutzen, Roaming und Telefonie sind ausgeschlossen. Außerdem wäre es zeitgemäß, neben Paypal auch andere Zahlungsmethoden zuzulassen. Noch ein Wort zur App, die lässt sich übrigens auch auf einem Mac mit Apple Silicon laden.

