Home Apps Exklusivdeal: 5000 Magazine/Zeitungen unlimitiert – „Readly“ für 1,99 statt 19,98 Euro!

Exklusivdeal: 5000 Magazine/Zeitungen unlimitiert – „Readly“ für 1,99 statt 19,98 Euro!

Verfasst von Lukas Gehrer // 2. Februar 2021 um 17:28 Uhr // Apps, Deals, Featured // Apps, Deals // Kommentare deaktiviert für Exklusivdeal: 5000 Magazine/Zeitungen unlimitiert – „Readly“ für 1,99 statt 19,98 Euro!

ANZEIGE

Viele von uns nehmen sich am Jahresanfang vor, mehr zu lesen. Zeitschriften bilden nicht nur, in diesen Zeiten kann man so auch prima die Zeit zuhause nutzen. Readly positioniert sich dabei als perfekter Einstieg: Unser heutiger Sponsor vereint über 5.000 Magazine und Zeitungen in einer App als Flatrate. Und als Apfelpage-Leser könnt ihr das Ganze fast umsonst 2 Monate testen!

Als AP-Leser kennt ihr Readly vielleicht schon. Für alle anderen haben wir hier eine kurze Vorstellung. In jedem Fall bekommt ihr aber einen exklusiven Deal: Für nur einmalig 1,99 Euro könnt ihr 2 Monate lang das „Netflix der Zeitungen“ testen. Völlig flexibel, ohne Bindung und Laufzeit. Dieses Angebot ist nur mit unserem Link, nicht auf der Readly-Seite einlösbar.

Moment, was ist Readly?

Das Konzept ist einfach: Was Spotify bei Musik und Netflix bei Filmen macht, hat Readly mit Magazinen und Zeitungen umgesetzt. Über 5000 internationale Titel samt TOP-Verlagen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz finden sich im Sortiment. Fachmagazine und Qualitätszeitungen, für die sonst individuell bezahlt werden müsste, habt ihr so in einer App und für ein Bruchteil des Geldes. Vom Time Magazine, über Mac Life bis zur Autobild.

5000+ Magazine und Zeitungen unlimitiert in 1 App

und Zeitungen unlimitiert in 1 App 30 Genres: Tech, Wirtschaft, Auto, Sport, Entertainment, Haus/Heimwerk,…

Flexibel: Jederzeit kündbar

Mobile App für iPhone, iPad und Android

für iPhone, iPad und Android Smart: Offline Lesen, Textsuche im ganzen Sortiment

im ganzen Sortiment Desktopversion für Mac und PC

für Mac und PC Familientauglich: Account mit 5 Profilen teilbar

Neben den täglich neuen Ausgaben haben Readly-Nutzer Zugang zu sämtlichen alten Ausgaben und Archiven der über 5.000 Magazine.

-> Zum Angebot: 2 Monate Readly für 1,99 Euro

Auszug: Diese Magazine sind dabei

Aus der Technik…

Computer Bild

Mac Life

Macwelt Special

iPhone & iPad Life

iPhone Tricks

CHIP

Futurezone

Connect

Wired

AndroidWelt

…

Klassiker aller Genres

TIME Magazine

FORBES Magazin

Profil

Playboy

Der Standard kompakt

DIE WELT

BILD / Sport Bild / Auto BILD

Auto Motor und Sport

VICE Deutschland

B.Z.

DAILY MIRROR

Börse Online

GEWINN

Wohnidee

Kochen & Genießen

National Geographic

InTouch

Spektrum der Wissenschaft

NEWS

…

Exklusiv: Readly 2 Monate testen für 1,99

Als Apfelpage-Leser könnt ihr unter dem Link unten vom exklusiven Testabo profitieren: Ihr bezahlt einmalig 1,99 Euro und bekommt 2 Monate unlimitierten Zugang zu Readly und allen Magazinen und Zeitungen. Ihr könnt die App jederzeit wieder kündigen. – Total fair und transparent. Seid ihr angetan von Readly bezahlt ihr im 3. Monat den regulären Preis.

Readly kostet regulär 9,99 Euro pro Monat und gibt euch dafür Zugang zu 5.000 Magazinen und Zeitungen aus aller Welt. Das ist für sich gesehen ein wirklich faires Abo.

Danke an Readly für die Unterstützung von Apfelpage!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!