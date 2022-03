Home Apple Exklusivdeal: 2 Monate gratis bekommen beim Surfshark VPN ohne Gerätelimit

Exklusivdeal: 2 Monate gratis bekommen beim Surfshark VPN ohne Gerätelimit

Verfasst von Lukas Gehrer // 8. März 2022 um 16:50 Uhr // Apple, Apps, Featured // Apple, iOS, VPN // Kommentare deaktiviert für Exklusivdeal: 2 Monate gratis bekommen beim Surfshark VPN ohne Gerätelimit

Nicht jeder VPN-Deal ist uns eine Meldung wert. Speziell vor der Apple Keynote. Surfshark hat uns jedoch eingeladen, einen exklusiven Deal mit euch zu teilen. Ihr bekommt ein VPN-Abo ohne Gerätelimit für 2 Jahre um 2 Euro und mit zwei Gratismonaten obendrauf.

Die meisten von euch wissen um die Nützlichkeit eines VPN Bescheid. Gerade Applenutzer haben in der Regel ein besonderes Interesse an Datenschutz, Privatsphäre und einfacher Bedienung. Mit einem virtuellen privaten Netzwerk seid ihr geschützt vor Datenklau in fremden WiFis oder Datenkraken wie Internetanbietern und Trackern auf Webseiten. Eure IP wird über einen externen Server geleitet und eure echte Identität auf diese Weise verschleiert. So fällt zum Beispiel das Geoblocking flach und ihr greift auf Inhalte im Ausland zu. Nicht zuletzt wird Werbung im Internet blockiert und ihr surft dadurch entspannter und schneller.

Wer gerade auf der Suche nach einem neuen VPN-Abo ist oder sich endlich auch einmal ein VPN holen will, der hat jetzt eine sehr attraktive Möglichkeit. Achtung: Der Apfelpage-Deal von Surfshark gilt nur fürs 2 Jahre-Abo. So bezahlt ihr nämlich nur ca. 2 Euro pro Monat und bekommt 2 gratis Monaten geschenkt. Das Ganze ist nur mit unserem Link abrufbar, nicht auf der normalen Webseite:

→ Deal: Als Apfelpage-Leser Surfshark für 2 Euro /Mo + 2 Monate gratis

Surfshark: Der innovativste Anbieter weltweit?

Das ist gut möglich, denn die Liste an neuen Funktionen, die Surfshark ausrollt, wuchs in den letzten Monaten so stark wie nie zuvor. Das bedeutet ganz einfach: Zahlende Kunden bekommen bei Surfshark ständig neue Updates und profitieren von neuen Funktionen ohne Aufpreis. So zum Beispiel der Cookie-Popup-Blocker, der automatisch die nervigen Banner blockt und für euch im Hintergrund die richtige Auswahl trifft. Die ebenfalls neue „Surfshark Safety Warning“-Funktion scannt Webseiten während des Browsens und listet euch alle potenziellen Gefahren auf, denen ihr gerade ausgesetzt seid.

Am coolsten finden wir aber das neue „Surfshark Incognito“, mit dem ihr auf Knopfdruck eure persönlichen Daten bei Anbietern löschen lassen könnt. Surfshark übernimmt das für euch. Die Funktion jedoch separat erhältlich und muss abseits des VPNs erworben werden.

Nicht zuletzt wartet Surfshark seine über 3.200 Server weltweit ständig. Erst im Januar wurden viele davon mit dem neuen 10 Gbit/s-Standard ausgerüstet. Die modernen Protokolle wie IKEv2, OpenVPN sowie WireGuard® kommen auf Surfshark-Servern zum Einsatz und sichern eure sichere Verbindung zum virtuellen privaten Server.

Das neue Surfshark One

Surfshark wandelt sich also gerade zum Allrounder-Sicherheitstool. Dazu gehört auch das neue Surfshark One-Paket: Dieses wurde schon 2021 ausgerollt und umfasst eine 100% private und werbefreie Suchmaschine, ein Antivirus-Programm und „Surfshark Alert“. Damit bekommt ihr automatisch sofort eine Benachrichtigung, wenn eure Anmeldedaten oder Passwörter im Darknet geleakt wurden oder in bösen Datenbanken auftauchen, die mit Hackerangriffen zu tun haben.

Was kann das VPN an sich?

Bei all den spannenden Sicherheits- und Datenschutzfunktionen vergisst man das ganz normale VPN, das immer noch das Herzstück von Surfshark darstellt. Das ist das Besondere am Surfshark VPN:

Kein Gerätelimit : 1 Abo für alle eure Apple-Geräte

: 1 Abo für alle eure Apple-Geräte Moderne App für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Konsolen/Computer

für iOS, iPadOS, macOS, tvOS und Konsolen/Computer 24/7 Live-Support

Anonym auf Knopfdruck: VPN in Sekunden aktiv + bedienbar für jedermann

VPN in Sekunden aktiv + bedienbar für jedermann Kill Switch : Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt

: Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt Bypasser : Erlaubt Seiten, das VPN zu umgehen (z.B. für Online-Banking)

: Erlaubt Seiten, das VPN zu umgehen (z.B. für Online-Banking) MultiHop : Gleichzeitig mit mehreren Ländern verbinden als zusätzliche Sicherheitsstufe

: Gleichzeitig mit mehreren Ländern verbinden als zusätzliche Sicherheitsstufe Geoblocking umgehen: durch Tausende Server weltweit Zugriff auf ausländische Inhalte

durch Tausende Server weltweit Zugriff auf ausländische Inhalte Tracking und Werbung stoppen: CleanWeb blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

CleanWeb blockiert Werbungen, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Sicher im öffentlichen WiFi : Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen.

: Unsichere Netzwerke am Bahnhof, Restaurant und Co. können nicht mehr so einfach Daten abschöpfen. Faires Online-Shopping : Keine höheren Preise aufgrund von Standort und Nutzerdaten, Tageszeiten etc.

: Keine höheren Preise aufgrund von Standort und Nutzerdaten, Tageszeiten etc. Besseres Gaming : Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, sicherer vor DDos-Angriffen

: Verschlüsselter Datenverkehr, geringere Ping-Zeiten, sicherer vor DDos-Angriffen Modernste Apps für alle Systeme inklusive Smartphones, Tablets, Computer, Smart-TVs und Konsolen

Jetzt zum Exklusivdeal!

Wenn ihr Surfshark als Apfelpage-Leser abonniert, bezahlt ihr weniger. Nur 2 Euro pro Monat und ihr bekommt obendrauf 2 Gratismonate sowie die Lizenz ohne Gerätelimit! Das Ganze im 2-Jahres-Bundle. Bei Interesse gibt es auch monatliche Laufzeiten, die jedoch teurer sind.

Alle Informationen findet ihr hier:

→ Deal: Als Apfelpage-Leser Surfshark für 2 Euro /Mo + 2 Monate gratis

-----

