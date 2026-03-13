Etwas überraschend: Disney+ bringt Dolby Vision schrittweise wieder zurück

Passend zum Wochenende gibt es an der Streamingfront ein paar erfreuliche Nachrichten, zumindest für Premiumabonnenten von Disney+. Denn ein gestrichenes Feature wird schrittweise wieder zurückgebracht.

Es geht um Dolby Vision

Kurz vor dem vergangenen Jahreswechsel sorgte Disney+ für die Premiumabonnenten für eine unangenehme Überraschung – man deaktivierte stillschweigend Dolby Vision, wie Apfelpage berichtete. Mit klarer Verspätung wurde klar, dass Lizenzstreitigkeiten der Grund waren, wie Apfelpage berichtete. Nun scheint zumindest Dolby Vision wieder zurückzukehren.

Disney+ führt Dolby Vision schrittweise wieder ein

Disney+ arbeitet offenkundig daran, die Unterstützung für Dolby Vision auf der Plattform wieder bereitzustellen. Wie das Technikportal FlatpanelsHD unter Berufung auf eine Stellungnahme des Streamingdienstes berichtet, sollen dabei nicht nur Inhalte mit Dolby Vision zurückkehren. Auch 3D-Filme für die Apple Vision Pro sollen demnach schrittweise wieder verfügbar gemacht werden. Die Aktivierung erfolgt offenbar nicht zeitgleich in allen Regionen, sondern wird nach und nach ausgerollt. Laut dem Bericht soll die Rückkehr der Funktionen jedoch den gesamten europäischen Markt betreffen.

Erste Stichproben waren nicht von Erfolg gekrönt

Wir haben uns die Mühe gemacht, dies natürlich zu verifizieren. Weder in der App auf einem iPad noch im Browser am Mac oder via Apple TV war Dolby Vision aktuell verfügbar. Disney+ gab jedoch an, dies schrittweise zu erledigen und wir gehen davon aus, dass Dolby Vision hierzulande in den kommenden zwei Wichen wieder zur Verfügung stehen wird. Schlechte Nachrichten gibt es aber für Leser mit einem Samsung TV: Diese Geräte unterstützen kein Dolby Vision und setzen stattdessen auf HDR10+. Dieser Standard fehlt weiterhin.