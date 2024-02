Home Featured Er hat es getan! Tim Cook sagte die Worte „Künstliche Intelligenz“ (Die Kolumne)

Neben all den zauberhaft blumigen PR-Aktionen und Pressetexten unseres Lieblingskonzerns gibt es einen Termin, bei dem selbst der Kapitän auf der MS Apple ernsthaft Rede und Antwort stehen muss. Nach Bekanntgabe der Quartalsergebnisse (endete am 30. Dezember 2023. Hier die knappste Zusammenfassung des Planeten: Umsatz knapp 120 Milliarden US-Dollar, plus zwei Prozent, mit neuem Rekord im Bereich Services) gibt es ein Telefonat mit den Investoren, die durchaus kritische Fragen stellen, denn schließlich… geht es um ihr Geld! Am 01. Februar fand dieses per Bell-Apparat geführte Gespräch für das Quartal statt und CEO Tim Cook gab zwei erstaunliche Hinweise auf – expressis verbis – Künstliche Intelligenz.

Zitat 1

Wörtlich sagte er direkt nach den wichtigsten Zahlen und dem Loblied auf die Vision Pro in Minute 4:16: „As we look ahead, we will continue to invest in these and other technologies that will shape the future. That includes artificial intelligence where we continue to spend a tremendous amount of time and effort, and we’re excited to share the details of our ongoing work in that space later this year.” Übersetzt etwa: „Mit Blick auf die Zukunft werden wir weiterhin in diese und andere Technologien investieren, die die Zukunft prägen werden. Dazu gehört auch die künstliche Intelligenz, in die wir weiterhin viel Zeit und Mühe investieren, und wir freuen uns darauf, die Details unserer laufenden Arbeit in diesem Bereich im Laufe des Jahres zu präsentieren.“

Zitat 2

Außerdem sagte er ganz ganz ganz am Ende, bei Minute 54:43: „Let me just say that I think there’s a huge opportunity for Apple with Gen AI and AI, without getting into more details and getting out in front of myself.” Auf Deutsch etwa: „Lassen Sie mich nur sagen, dass ich glaube, dass es eine riesige Chance für Apple mit Gen AI und AI gibt, ohne in weitere Details zu gehen und mich selbst zu übertreffen.“

Kapitulation vor dem Markt

Wir müssen keine Sprachwissenschaftler sein, um zu erkennen, dass dies bestenfalls zarte Andeutungen sind, auf der Konkretheitsskala von 0 bis 10 mit einer Minus 2. Die eigentliche Sensation ist, dass Tim Cook und damit der Apple-Big Boss das Wort Künstliche Intelligenz in den Mund nahm. Bislang sprach Cupertino immer und ausschließlich wie bei der Vermeidung von Voldemort von „Maschinellem Lernen“. Der Wechsel im Wording zeigt wohl eine Kapitulation vor dem Druck des Marktes und der Straße. Alle Welt spricht von Künstlicher Intelligenz und Apple kann es sich einfach nicht leisten, hier als nicht-existent wahrgenommen zu werden!

Maschinelles Lernen – jetzt KI

2022 war das Jahr, in dem die generative KI die Welt im Sturm eroberte. ChatGPT kam, sah und siegte, während Bildgeneratoren unsere Fantasie beflügelten. Apple? Hielt sich bedeckt. Keine große KI-Enthüllung, stattdessen eine stille Wasserstrategie. Sie investierten heimlich, still und leise in maschinelles Lernen, und bauten dies in die Foto-Bearbeitung ein. Apple kann also KI und nennt es auch endlich so!

Geheimnisvoll

Cook gibt sich geheimnisvoll: „Eine riesige Chance für Apple mit Gen AI und AI“, sagt er und lässt uns im Dunkeln tappen. Was hat Apple im Ärmel? Ein revolutionäres KI-Modell? Das große AppleGPT? Siri 2.0? Oder viele kleine Tools, die im Hintergrund arbeiten, wie im Kalender, den Notizen, Pages und Numbers, um nur einige zu nennen.

Later this year – es bleibt spannend

Eines ist sicher: Wir warten gespannt auf die Enthüllung, während Tim Cook weiterhin die Welt der Technologie mit seinen Andeutungen neugierig macht. Die Zukunft könnte spannender nicht sein! Aber: Later this year!

Unser Kolumnist Dr. Marco ist im X-Sabbatjahr, aber auf Mastodon: fileccia@dju.social, persönlich zu erreichen unter marco@apfelpage.de

