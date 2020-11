Home Apps Ende der grenzenlosen Kostenlos-Cloud für Fotos: Google ändert großzügige Konditionen

Auch Google merkt inzwischen die Datenexplosion und hat entsprechend reagiert: Ab Mitte kommenden Jahres ist es vorbei mit dem grenzenlosen Speichern von Fotos und Videos in der Cloud. Aber bis dahin könnt ihr noch Daten hochladen, bis die Leitung brennt.

Google bricht mit einer Tradition seines Cloud-Speichers für Privatkunden: In Zukunft wird es bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr möglich sein, Fotos und Videos ohne Begrenzung im Google-Cloudspeicher abzulegen, wie Google in seinem Blog ankündigte. Dies ist aktuell noch möglich, allerdings nur für Videos und Fotos, die komprimiert und anschließend hochgeladen werden. Fotos und Filme in Originalgröße werden auch jetzt schon auf den verfügbaren Speicher angerechnet.

In Zukunft wird das allerdings mit allen hochgeladenen Mediendateien passieren. Google stellt privaten Konten 15 GB kostenlosen Speicher zur Verfügung, den teilen sich in Zukunft Fotos, Videos, sonstige Dateien in Google Drive sowie E-Mails in Google Mail.

Es bleibt noch eine Frist

Bis Juni 2021 können Nutzer allerdings noch Daten ohne Limit nach den aktuellen Konditionen hochladen, bis dahin ergibt sich also noch die Möglichkeit, den Google-Cloudspeicher als eine Art Backup zu nutzen. Denn die bis Juni kommenden Jahres hochgeladenen Dateien werden, so sie komprimiert sind, auch anschließend nicht auf den Speicherplatz angerechnet. Über diesen Zeitpunkt hinaus können zudem Besitzer eines Pixel-Smartphones von Google von ihrem Gerät noch immer ohne Limit in die Cloud hochladen.

Wer mehr Speicher braucht, greift zu einem der Google One-Pläne, 100 GB kosten hier etwa 1,99 Euro im Monat.

