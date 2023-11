Home Deals E-Book der Woche: Dieses Mal „Die Mitternachtsbibliothek“ für 1,99 Euro mitnehmen

E-Book der Woche: Dieses Mal „Die Mitternachtsbibliothek“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 12. November 2023 um 18:08 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

An diesem Wochenende begann die fünfte Jahreszeit, die NFL startet in die zweite Saisonhälfte und beglückt die Fans in Deutschland mit dem zweiten Spiel in Frankfurt mit einer sportlich eher unattraktiven Paarung. Wer dem entfliehen will, der könnte mit dem aktuellen E-Book der Woche glücklich werden.

Das E-Book der Woche

Klug, emotional und bittersüß: Die Mitternachtsbibliothek ist eine wunderbare Hymne auf das Leben

Stell dir vor, auf dem Weg ins Jenseits gäbe es eine riesige Bibliothek, gefüllt mit all den Leben, die du hättest führen können. Alles, was du jemals bereut hast, könntest du ungeschehen machen. Genau dort findet sich Nora Seed wieder, nachdem sie aus lauter Verzweiflung beschlossen hat, sich das Leben zu nehmen. An diesem Ort zwischen Raum und Zeit, an dem die Uhrzeiger immer auf Mitternacht stehen, hat sie plötzlich die Möglichkeit, all das zu ändern, was sie aus der Bahn geworfen hat. Aber kann man in einem anderen Leben glücklich werden, wenn man weiß, dass es nicht das eigene ist?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!