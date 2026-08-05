Apples erstes faltbares iPhone könnte den Markt für Falt-Smartphones massiv befeuern. Um glatt ein Fünftel könnten die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr anspringen. Dieser Anstieg wäre bemerkenswert, wird das iPhone Ultra doch erst auf den letzten Metern des Jahres in den Verkauf gehen.



Der Markt für faltbare Smartphones dürfte 2026 deutlich wachsen. Nach Informationen von DigiTimes rechnen Branchenkreise damit, dass die weltweiten Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Prozent steigen werden. Als wichtiger Wachstumstreiber gilt dabei der erwartete Einstieg von Apple in das Segment.

Trotz angespannter Lieferketten für Prozessoren und steigender Speicherpreise soll sich der Markt für Foldables weiterhin dynamisch entwickeln. Samsung dürfte seine Spitzenposition zwar behaupten, doch auch Apple, Huawei und weitere Hersteller sollen maßgeblich zum Wachstum beitragen. Besonders das vierte Quartal 2026 gilt nach Einschätzung der Branche als wichtigste Verkaufsphase des Jahres.

Apples iPhone Ultra wird wohl Verkaufstreiber

Laut DigiTimes sorgen vor allem größere Foldable-Displays sowie Apples bevorstehender Markteintritt für zusätzliche Impulse. Nach fast acht Jahren Entwicklungsarbeit und einer wachsenden Zahl verfügbarer Geräte habe sich das Segment inzwischen deutlich weiterentwickelt und erreiche eine breitere Käuferschicht.

Apple wird sein erstes faltbares iPhone nach aktuellem Stand gemeinsam mit der iPhone-18-Pro-Serie im September vorstellen. Medienberichten zufolge hat das Unternehmen seine Zulieferer bereits auf eine Produktion von rund zehn Millionen Geräten vorbereitet. Der Analyst Ming-Chi Kuo geht allerdings davon aus, dass Vorbestellungen erst im vierten Quartal 2026 möglich sein könnten. Diese Einschätzung deckt sich mit der Prognose von DigiTimes, wonach das Schlussquartal den entscheidenden Wachstumsschub für den Foldable-Markt bringen dürfte.

Branchenkenner: Hohe Preise dürften Verkäufe kaum bremsen

Als Vorbild nennen die Branchenquellen Samsung. Zwar würden Vorbestellaktionen regelmäßig für hohe Verkaufszahlen zum Marktstart sorgen, das eigentliche Wachstum entstehe jedoch erst, wenn mehrere Hersteller ihre neuen Geräte gleichzeitig im Handel haben. Genau diese Situation wird für das vierte Quartal 2026 erwartet.

Trotz steigender Komponentenpreise rechnen die Experten nicht mit einem Einbruch der Nachfrage. Verbraucher hätten sich inzwischen auf höhere Smartphone-Preise eingestellt, solange die Preissteigerungen in einem vertretbaren Rahmen bleiben.