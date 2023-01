Home Sonstiges Disney+ im Februar 2023: Wakanda für Alle

Heute starten wir in das letzte Drittel des Monats Januar und so langsam richtet sich der Blick Richtung Februar. Zumindest bei Disney+, denn die Liste der Neuzugänge ist nun verfügbar. Und was das Highlight ist, dürfte unschwer an der Headline dieses Artikels zu erkennen sein.

Das seht ihr bei Disney+ im Februar 2023

Natürlich ist die Überschrift ein sehr subtiler Hinweis darauf, dass direkt zum Monatsstart „Black Panther: Wakanda Forever“ auf Disney+ verfügbar ist. Der erste Teil gilt für viele als einer der besten Marvel-Filme, weil Darsteller, Handlung durch die Thematisierung zeitgenössischer Debatten und dem Soundtrack ein rundherum stimmiges Gesamtpaket bieten. Und auch der zweite Teil hat hervorragende Kritiken bekommen, obwohl die Hypothek schwerer nicht sein konnte – der Hauptdarsteller aus dem ersten Teil, Chadwick Boseman, starb im August 2020 vor dem Beginn der Dreharbeiten. Doch Marvel machte daraus eine Tugend und baute die Rolle(n) der starken Frauen aus dem ersten Teil konsequent aus und machte diese zum hauptsächlichen Handlungsstrang.

Außerdem wird es mit „Ghost Rider“ einen weiteren Film aus dem MCU geben. Zudem dürft ihr euch auf diese Inhalte freuen:

Ab 01. Februar

Reservation Dogs

Black Panther: Wakanda Forever

Die Prouds: Lauter und trauter

Köche in der Wildnis

Königreich des Polarwolfs

Ab 03. Februar

Ghost Rider (Marvel)

Ab 08. Februar

Hitlers letzter Widerstand

Ab 10. Februar

Dug Tage: Carls Date

Marvel Studios LEGENDS

Nordkorea hautnah: Die Kim-Dynastie

L.A. Confidential (Star)

Ab 15. Februar

Bleach: Thousand-Year Blood War

Death in the Dorms

Bleach

Ab 16. Februar

Knight and Day

Ab 22. Februar

American Dad

Baymax und Mochi

The A Word

Europas verborgene Naturwunder

Ab 24. Februar

Bruiser

Love Vegas

