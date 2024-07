Home Sonstiges Der KulturPass wird auch 2025 angeboten

Der KulturPass wird auch 2025 angeboten

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Juli 2024 um 13:11 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Seit 2022 bietet die Ampel-Koalition für junge Menschen, die im jeweiligen Jahr 18 Jahre alt werden, den sogenannten KulturPass an. Dieser wird auch im kommenden Jahr fortgeführt, dies ergab die Haushaltsplanung. Ob der KulturPass dabei auch von der Erhöhung des Gesamtetats für Kultur profitiert, ist indes unklar.

KulturPass wird fortgesetzt

Die grundlegenden Rahmenbedingungen haben sich nicht geändert: Das Budget kann wie bisher bereits für Bücher, Konzerte, Festivals, Theater, Opern, Museen oder in „Plattenläden“ und Musikgeschäften verwendet werden. Dafür müssen die jeweiligen Anbieter aber im KulturPass hinterlegt sein und das Angebot steht nur für Menschen zur Verfügung, die 2025 ihren 18. Geburtstag erreichen. Die hinterlegten Anbieter lassen sich übrigens in der gleichnamigen App einsehen. Zudem ist das Angebot weiterhin vollelektronisch ausgelegt, man muss mich sich mit seinem digitalen Personalusweis registrieren. Wir sehen den Registrierungszwang extrem kritisch, da entgegen dem allgemeinen Konsens in der Datenverarbeitung alle relevanten personenbezogenen Daten verpflichtend sind und der Bund zuletzt wieder mit der BundID negative Schlagzeilen in Sachen Datensicherheit machte.

Höhe des Budgets noch unbekannt

Wie eingangs erwähnt, hat die Koalition den Gesamtetat für Kultur und Bildung erhöht. Rund 2,2 Milliarden Euro sind 2025 dafür vorgesehen. Unklar ist jedoch, wie hoch das Budget für Benutzer des KulturPasses sein wird. 2023 waren es 200 Euro pro Nutzer, 2024 jedoch nur 100 Euro. Wie hoch das Budget für Nutzer 2025 sein wird, ist indes noch unklar und soll im Laufe des Jahres bekannt gegeben werden.

