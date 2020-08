Deals: ANKER – 39 % | Reolink Kamera -37 % und mehr

In dieser Woche bietet ANKER bis zu 39 % auf ausgewählte Produkte. Von Ladegeräten über Kopfhörer bis hin zu den eufy Staubsaugern lassen sich so einige Euros einsparen. Die Tagesangebote auf Amazon aus den Bereichen Überwachung und Smart Home möchten wir euch natürlich auch nicht vorenthalten. Also, frohes Klicken ;).

Reolink Argus 2 + Solarpanel -37 %

Die autarke Lösung für alle, die eine flexible Überwachungskamera suchen. Dieses Angebot bietet eine Ersparnis von 61,97 € im Vergleich zum Ursprungspreis. Die Kamera ist zu diesem Preis zeitlich begrenzt verfügbar.

Reolink Überwachungskamera Argus 2 + Solarpanel, 1080p kabellose WLAN IP Kamera mit wiederaufladbarer Batterie, 2-Wege-Audio und SD Kartenslot für Außen, kostenlose App und PC-Client

Hersteller: Reolink

Preis bei amazon* : Hersteller: ReolinkPreis bei amazon* : 104,02 EUR



TP-Link Kasa -26 %

Die drei smarten Steckdosen funktionieren mit dem Echo und dem Echo Dot ebenso wie mit Google Home. Ein zusätzlicher Hub wird nicht benötigt. So kann man für schmales Geld sein zu Hause etwas smarter machen. Bei dem aktuellen Angebot könnt ihr 13,05 € einsparen.

TP-Link Kasa Amazon Alexa zubehör Smart Home WLAN Steckdose HS100 (EU)(funktionieren mit Echo und Echo Dot, Google Home und IFTTT, Fernzugriff, Zeitpläne, Kein Hub erforderlich, Kasa App) 3 pack

Hersteller: TP-Link

Preis bei amazon* : Hersteller: TP-LinkPreis bei amazon* : 36,90 EUR



WLAN Alexa Lichtschalter -15 %

WLAN Alexa Lichtschalter, Smart Lichtschalter für Alexa und Smartphone,gehärtetes Glas Touchscreen-schalter, Timing-Funktion, Überlastungsschutz, kein Hub erforderlich Weiß 3Weg[1/2/3 Weg]

Hersteller: KOAANW

Preis bei amazon* : Hersteller: KOAANWPreis bei amazon* : 18,59 EUR



Anker PowerWave Ladepad -39 %

Anker PowerWave Wireless Charger Ladepad, Kabelloses 10W Ladegerät, Qi-Zertifiziert, Kompatibel mit iphone 11/11 Pro/11 Pro max/XR/XS/X/8,10W Schnellladungen, Samsung Galaxy S10/S9 / S9+ /S8/S8+ usw.

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 11,55 EUR



PowerExpand Direct 7-in-2 -20 %

Anker PowerExpand Direct 7-in-2 USB-C Hub für MacBook, USB-C Adapter mit Thunderbolt 3 USB-C (100W PD), 4K HDMI Port, USB-C & USB-A 3.0 Datentransfer, SD & microSD Speicherkartensteckplatz

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 39,99 EUR



PowerExpand+ 5-in-1 -18 %

Anker PowerExpand+ 5-in-1 USB-C Ethernet Hub, Adapter mit 4K USB-C auf HDMI, Ethernet-Eingang, 3 USB 3.0 Ports, für MacBook Pro, iPad Pro, XPS, Pixelbook, und mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 32,33 EUR



PowerLine+ II -15 %

Anker Powerline+ II USB-C auf Lightning Kabel, 90cm lang, Nylon-umflochtenes Ladekabel für iPhone SE/X/XS/XR/XS Max / 8/8 Plus, unterstützt Power Delivery (für Typ-C Ladegeräte), in Rot

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 15,29 EUR



PowerPort Mini -27 %

Anker PowerPort Mini Duales Wandladegerät, Extrem kompaktes USB-Ladegerät, 2,5A Leistung für iPhone XS/XS Max/XR/X / 8/7 / 6 / Plus, iPad Pro/Air 2 / Mini 4, Samsung, und viele mehr

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 9,52 EUR



Soundcore Spirit Dot 2 -25 %

Anker Soundcore Spirit Dot 2 Bluetooth Kopfhörer, Tiefer Bass, Klares Klangprofil, IPX7 wasserdicht & schweißfest, Blitzschnelles Aufladen, Bequeme AirWings, Mini Ohrhörer für Sport, Fitnessstudio

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 59,99 EUR



Soundcore Liberty 2 Pro -23 %

Anker Soundcore Liberty 2 Pro Bluetooth Kopfhörer, Wireless Earbuds mit Astria Coaxial Acoustic Architecture, In-Ear Studio Performance, 32 Stunden Akkuleistung, personalisierter EQ mit HearID

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 99,99 EUR



eufy RoboVac 15C MAX -33 %

eufy by Anker Saugroboter RoboVac 15C MAX, Roboterstaubsauger mit BoostIQ Technologie, 2000Pa Saugkraft mit WLAN-Konnektivität, extrem schlank, geräuscharm, für Hartböden bis mittelhohe Teppiche

Hersteller: eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: eufyPreis bei amazon* : 199,99 EUR



eufy RoboVac 11S MAX -25 %

eufy by Anker Saugroboter RoboVac 11S MAX, Roboterstaubsauger mit BoostIQ, extrem schlank, 2000Pa Saugkraft, geräuscharm, selbstaufladend, mit 3 Reinigungsstufen, für Hartböden bis mittelhohe Teppiche

Hersteller: eufy

Preis bei amazon* : Hersteller: eufyPreis bei amazon* : 179,99 EUR



eufy RoboVac G30 Edge -15 %

eufy RoboVac G30 Edge von Anker, Saugroboter mit Smart Dynamic Navigation 2.0, Roboterstaubsauger mit 2000Pa Saugkraft, WLAN-Konnektivität, Mit Abgrenzungsstreifen, Ideal für Teppiche und Hartböden

Hersteller: Anker

Preis bei amazon* : Hersteller: AnkerPreis bei amazon* : 271,99 EUR



Eanling GPS Drohne -20 %

Der Quadrocopter mit einem 110° Sichtfeld und FPV Übertragung ist aktuell um 24 € im Preis reduziert. Dank GPS Positionierung und Höhenhalterung bietet die Drohne tolle Bilder ohne in der Höhe zu schwanken.

Eanling GPS Drohne HS110G mit 1080P HD Kamera,WiFi FPV Live Übertragung,RC Quadrocopter ferngesteuert mit Live Video,Auto Rückkehr,längere Flugzeit,angelegte Flugpfade,Follow Me für Kind und Anfänger

Hersteller: Eanling

Preis bei amazon* : Hersteller: EanlingPreis bei amazon* : 95,99 EUR



