Deal: o2 HomeSpot – Internet für zuhause ohne Anschlussgebühr, mit einfacher Router-Miete

Verfasst von Lukas Gehrer // 13. März 2023 um 19:01 Uhr // Deals, Featured, Hardware // Deal, Internet // Kommentare deaktiviert für Deal: o2 HomeSpot – Internet für zuhause ohne Anschlussgebühr, mit einfacher Router-Miete



Ihr leidet am schlechten Breitbandausbau? Eine Kompensation über den Mobilfunkvertrag ist nur selten eine gute Idee, da die Datenvolumina nicht ausreichen. Hier kommt der HomeSport von o2 ins Spiel! Und heute profitiert ihr von einer Sonderaktion. 50 Euro spart ihr beim Anschlusspreis und ihr könnt sogar den Router mieten.

Langsames Internet bremst wortwörtlich aus

Der stockende Breitbandausbau in Deutschland ist ein leidiges Thema und selbst Anschlüsse mit 16 Mbit/s sind den heutigen Anforderungen mit Homeoffice, Streaming usw. nicht wirklich gewachsen. Hier will o2 mit dem HomeSpot ansetzen und Internet via Mobilfunk auch ohne DSL zu euch nach Hause bringen. Dafür bietet o2 den HomeSpot an, der LTE und 5G unterstützt. Dieser wird mit der mitgelieferten SIM-Karte bestückt und einfach an der Steckdose angeschlossen. O2 verspricht, dass sich das Angebot schnell und unkompliziert in Betrieb nehmen lässt. Das Angebot richtet sich an alle Singles oder Paare, die kein ausreichend schnelles DSL an ihrem Standort bekommen können

Aktion: Anschluss gratis und Router mieten

Der Tarif wird aktuell von o2 im Rahmen einer Aktion einem weiteren Preisvorteil versehen. Bis zum Ende des Monats wird auf den Anschlusspreis in Höhe von 49,99 Euro komplett verzichtet. In beiden Homespot-Tarifen gibt es den 5G-Router in den ersten zwei Jahren zur monatlichen Miete von 26,49 Euro. Der muss allerdings immer fest am Strom installiert sein, da kein Akku für eine mobile Nutzung verbaut wurde. Die bestehende Rufnummer kann vom alten Anbieter übernommen. Um das Angebot nutzen zu können, muss am gewünschten Standort mindestens LTE verfügbar sein.

Tarife im Detail

o2 bietet hier zwei Tarife an, die sich aufgrund der Internetgeschwindigkeit im Preis unterscheiden. Dabei ist HomeSpot M das deutlich interessante Angebot. Hier gibt es 100 Mbit/S im Download und 40 Mbit/s im Upload. Der kleinere Tarif HomeSpot S bietet einen Upload-Speed von maximal 50 Mbit/s und einen Download von 10 Mbit/s an

HomeSpot M

100 Mbit/s Download / 40 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Telefonie-Flat ins dt. Fest- und Mobilfunknetz

24,99 € in den ersten 12 Monaten

34,99 € ab den 13 Monat

HomeSpot S

50 Mbit/s Download / 10 Mbit/s Upload

Unbegrenztes Datenvolumen

Telefonie-Flat ins dt. Fest- und Mobilfunknetz

19,99 € in den ersten 12 Monaten

29,99 € ab den 13 Monat

