DAZN überarbeitet wieder einmal seine Tarifstruktur – günstigster Tarif entfällt

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. Januar 2025 um 17:42 Uhr // Sonstiges // // Keine Kommentare

Das Sprichwort lautet, dass der Mai alles neu macht. Nun, dies ist nicht ganz korrekt, viele Veränderungen in unserem Alltag werden direkt nach dem Jahreswechsel gültig. Damit kommen wir zu dem Sportstreaminganbieter DAZN, der in der Vergangenheit Jahren zum Start des neuen Jahres regelmäßig „Optimierungen“ an seinen Tarifen vornahm – 2025 macht da keine Ausnahme.

DAZN streicht „DAZN World“

Die Zeiten, bei denen man auf DAZN alle verfügbaren Inhalte für 9,99 Euro bekommen hat, sind längst vorbei. Um den vollen Zugriff zu haben, muss man nun 44,99 Euro mit monatlicher Kündigungsfrist ausgeben. Wer sich jährlich bindet, bekommt das Paket für 34,99 Euro. Für 9,99 Euro bekam man hier Zugriff auf Übertragungen der Spiele der Frauen-Bundesliga, der UEFA Women’s Champions League, von Dart-Wettbewerben oder auch Handball. Besonders wegen der Übertragung der Dart-WM wurde das Paket „DAZN World“ recht häufig gebucht. Damit ist nun Schluss, der Anbieter streicht das Paket ersatzlos zusammen. Ruft man jetzt die Seite von DAZN auf, kann man sich für das Paket „Super Sport“ für 19,99 Euro (jährliche Buchung) oder „DAZN Unlimited“ für 34,99 Euro entscheiden.

Schlichtweg zu teuer und zu unattraktiv

Will man die 1. Bundesliga schauen, muss man zwingend zu dem Paket „DAZN Unlimited“ greifen und steht wegen seiner Preisgestaltung seit Jahren massiv in der Kritik. So wird immer noch kein 4k angeboten.

