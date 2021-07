Home Apple Daytime-Emmys: Apple TV+ gewinnt in vier Kategorien

Nachdem letzte Woche die Nominierungen für die Primetime-Emmys bekannt gegeben wurden, erfolgte bei den Daytime-Emmys bereits die Preisverleihung. Auch hier konnte Apple TV+ viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen, vor allem durch seine zahlreichen Animationsfilme.

Bereits bei der Bekanntgabe der Nominierungen für die Primetime-Emmys konnten sich die Mitwirkenden an den Eigenproduktionen von Apple TV+ freuen: Insgesamt wurden diese in 34 Kategorien nominiert, Apfelpage.de berichtete.

Dennoch ist noch nicht klar, ob der Streaming-Service es schaffen wird, diese Nominierungen letztlich in Preise umzuwandeln, da die Preisverleihung hier erst im September stattfindet. Währenddessen wurden die Daytime-Emmy-Awards jedoch schon am Wochenende vergeben.

Apple TV+ wurde viermal geehrt

Dabei gewann Apple TV+ laut Medienberichten in vier Kategorien, wobei „Hier sind wir: Anleitung zum Leben auf der Erde“ gleich zweimal geehrt wurde. Denn der animierte Kurzfilm gewann nicht nur in der Kategorie „Outstanding Special Class Daytime Animated Program“: Auch dessen Trickfilmzeichnerin Anne Moth erhielt eine Ehrung in der Kategorie „Outstanding Individual Achievement in Animation“.

Darüber hinaus wurde die Animationsserie „Stilles Wasser“ mit einem Daytime-Emmy für ihren Schnitt ausgezeichnet. In der Kategorie „Outstanding Multiple Camera Editing“ konnte „Helpsters“ wiederum einen Emmy ergattern.

Zwar fand die Preisverleihung der Daytime-Emmys bereits am Wochenende statt. Deren Aufzeichnung kann jedoch nachträglich online abgerufen werden, entweder über den Browser oder über die Emmy-App.

Apple TV+ bei Preisverleihungen bisher erfolgreich

Insgesamt betrachtet haben die Eigenproduktionen von Apple TV+ schon zahlreiche Preise gewonnen: In weniger als zwei Jahren wurden diese 471-mal nominiert, 121 dieser Nominierungen konnten letztlich in Ehrungen umgewandelt werden.

