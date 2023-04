Home Sonstiges Das seht ihr bei Paramount+ in diesem Monat

Das seht ihr bei Paramount+ in diesem Monat

Paramount+ ist seit Anfang Dezember 2022 auch in Deutschland verfügbar, bisher waren die Neuzugänge jedoch recht überschaubar. Das heißt nicht, dass es keine spannenden Inhalte gibt. Wie dem auch sei, in diesem Monat wird der Streamingdienst eine ganze Reihe an neuen Inhalten in seinen Katalog aufnehmen.

Die Neuzugänge bei Paramount+

Vor allem die Serie „Tulsa King“ weiß aktuell absolut zu begeistern. Auch die recht düstere Serie „Mayor of Kingstown“ mit Jeremy Renner in der Hauptrolle ist einen Blick wert. Doch abseits davon gibt es im April einige spannende Neuzugänge:

Die neuen Serien im April 2023

Neu ab 1. April

Beverly Hills, 90210 (Staffeln 1 – 5)

Blue Bloods (Staffel 1 – 10)

Cheers (Staffeln 1 – 11)

Frasier (Staffeln 1 – 11)

MacGyver (Staffeln 1 – 3)

Queen of the Universe (Staffel 2)

Yellowstone (Staffel 4)

Neu ab 3. April

Sometimes When We Touch (Staffel 1)

Neu ab 6. April

Evil (Staffel 3)

Neu ab 7. April

Grease: Rise of the Pink Ladies (Staffel 1)

Beavis & Butt-Head (Staffel 1)

PAW Patrol (Staffel 9)

Neu ab 11. April

Yonder (Staffel 1)

Neu ab 18. April

FBI: International (Staffel 1)

Neu ab 25. April

Wolf Pack (Staffel 1)

Neu ab 27. April

George & Tammy (Staffel 1)

Die neuen Dokus, Filme und Specials im April 2023

Neu ab 1. April

Heikos Welt

Neu ab 3. April

Last Flight Home

Neu ab 5. April

George Michael: A Different Story

George Michael: Freedom Uncut

George Michael: Live in London

Neu ab 6. April

Rush: Beyond the Lighted State

Neu ab 14. April

At Midnight

Neu ab 15. April

Hellraiser

Neu ab 18. April

Corazonada (The Lottery: The Mexican Dream)

Neu ab 20. April

Going to Pot: The High and Low of It

Teen Wolf: The Movie

Neu ab 24. April

One Last Time: An Evening with Tony Bennett & Lady Gaga

Neu ab 25. April

Stolen

Neu ab 26. April

Each & Every Day

Neu ab 29. April

RENO 911!: The Hunt for QAnon

Leider immer noch Stereo und nur Full-HD

AM Katalog arbeitet Paramnount+ so langsam, aber sicher. Von der technischen Ausstattung lässt sich dies nicht sagen. Im Gegensatz zu den amerikanischen Kunden bietet man hierzulande nach wie vor nur Full-HD und Stereoton an. Das ist ein knappes halbes Jahr nach Marktstart dann doch eher enttäuschend.

Paramount+ kostet monatlich 7,99 Euro oder alternativ 79,99 Euro als Jahresgebühr. Die App lässt sich auf allen relevanten Plattformen herunterladen. Wer sich unschlüssig ist, kann den Dienst für 7 Tage kostenfrei ausprobieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!