Das iPhone 16 könnte in Südkorea früher starten

Das iPhone 16 könnte in Südkorea früher als sonst auf den Markt kommen. Grund für diesen Schritt sind offenbar die iPhone-Verkäufe in China, die anhaltend schwach bleiben.

Apple bringt seine neuen iPhones in der Regel im September auf den Markt. Dieses Jahr könnte es eine Abweichung vom üblichen Plan geben, zumindest in einem Land. In Südkorea plant Apple offenbar, früher in den Verkauf zu starten als üblich, wie aus südkoreanischen Zeitungsberichten hervorgeht.

Damit würde Apple mit einer langjährigen Tradition brechen, seit Einführung des iPhone 3GS gehörte Südkorea nicht mehr zu den Ländern, in denen die neuen Modelle zuerst erscheinen.

Schwaches Chinageschäft könnte Entscheidung motivieren

Apple sieht sich zu diesem Schritt gedrängt, da die iPhone-Verkäufe in China anhaltend schwach sind, heißt es weiter. Die iPhone-Nachfrage in Südkorea ist zuverlässig stark, das Land stellt jedoch hohe Anforderungen für die Einführung neuer elektronischer Geräte.

Da Apple allerdings inzwischen im wichtigsten Absatzmarkt China nicht mehr unter den fünf erfolgreichsten Smartphoneherstellern ist, wächst der Druck, sich andere Absatzmärkte früher zu erschließen. Die iPhone 16-Reihe wird in der ersten Septemberhälfte erwartet. Ein möglicher Termin für die Keynote ist der 10. September.

Erwartet werden wiederum vier Modelle, das iPhone 16 Plus könnte das letzte Plus-Modell werden, diese Variante wird im kommenden Jahr möglicherweise von einem neuen Slim-Modell abgelöst.

