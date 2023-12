Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Woman in Cabin 10“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 23. Dezember 2023 um 08:58 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Wer mit der aktuellen Auswahl an strak vergünstigten Leihfilmen bei Prime Video nicht happy ist, könnte sich ja stattdessen ein spannendes Buch gönnen. Genau hier kommt das aktuelle E-Book der Woche von Apple ins Spiel, welches euch wieder nach Skandinavien mitnimmt.

Das E-Book der Woche

Die Reise auf einem Luxusschiff mit Kurs auf die norwegischen Fjorde: Für die Journalistin Lo Blacklock ein wahr gewordener Traum. Doch gleich in der ersten Nacht auf See erwacht sie voneinem Schrei aus der Nachbarkabine. Sie hört, wie etwas ins Wasser geworfen wird – etwas Schweres, wie ein menschlicher Körper. Lo alarmiert den Sicherheitsoffizier. Aber die Nachbarkabine ist leer, ohne das geringste Anzeichen, dass hier jemand gewohnt hat. Die junge Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert zu haben.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

