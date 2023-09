Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Stürmische Côte-d’Azur“ für 1,99 Euro kaufen

Verfasst von Patrick Bergmann // 9. September 2023 um 14:16 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Samstag  nachmittag, der Altweibersommer gibt noch mal richtig Gas. Wer bereits jetzt schon alle Aufgaben erledigt hat, verdient sich eine kleine Auszeit und da bietet sich die Côte-d’Azur doch regelrecht an – mit dem aktuellen E-Book schafft ihr es zumindest gedanklich dahin.

Das E-Book der Woche

Der dritte Fall für Léon Duval: Der Commissaire ist reif für die Insel Der dritte Fall der Côte-d’Azur-Krimireihe um den Kommissar Léon Duval führt den Ermittler auf die Insel Sainte Marguerite. Unmittelbar vor Cannes gelegen, ist sie ein beliebtes Naherholungsgebiet, im Sommer pendeln die Fähren unablässig zwischen der Stadt und dem kleinen Inselhafen hin und her. Doch inzwischen ist es Herbst geworden, ein Sturmtief liegt über der Bucht, als auf einer Yacht im Hafen von Sainte Marguerite ein Matrose ermordet aufgefunden wird. Duval und sein Ermittlungsteam machen sich an die Arbeit. Bald wird jedoch der Fährverkehr eingestellt, und Duval führt die Ermittlungen vor Ort allein weiter. Er mietet sich im Forsthaus ein, und zum Glück gibt es im Inselrestaurant eine hervorragende Köchin. Doch nicht nur das Wetter ist stürmisch, auch der Mordfall entwickelt sich turbulent, denn kurz nach Duvals Eintreffen auf der Insel wird eine zweite Leiche gefunden. Und auch privat bewegt sich der Kommissar nicht unbedingt in ruhigem Fahrwasser.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

