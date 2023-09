Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Nebelkinder“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Nebelkinder“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 16. September 2023 um 14:32 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Was war das gestern für ein kleines Desaster ab 14:00 Uhr bei Apple im Online-Store mit eigentlich längst vergessenen Serverproblemen? Wer davon nun etwas Erholung benötigt, könnte sich doch mit einem Buch entspannen.

Das E-Book der Woche

Zwischen uns ein ganzes Leben. München, 1945. Zusammen mit ihrer Mutter Käthe ist Ana aus Breslau geflohen. Käthe ist traumatisiert, und so ist es an Ana, für ihre Familie zu sorgen. Als sie ihre eigene Familie gründet, scheint der Krieg verwunden, doch ihre Tochter Lilith bleibt ihr seltsam fremd. Viele Jahre später steht Lilith vor einer großen Entscheidung: Ausgerechnet sie, die doch immer unter ihrer distanzierten Mutter gelitten hat, soll den Sohn ihrer besten Freundin bei sich aufnehmen. Da fährt Ana mit ihr nach Breslau und erzählt ihr endlich, was damals wirklich geschehen ist. Eine berührende Familiengeschichte, die über drei Generationen bis in das 21. Jahrhundert reicht.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book immer nur an dem jeweiligen Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen.

